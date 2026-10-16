بمشاركة 8 مدارس.. انطلاق الدورة الأولى من ملتقى المسرح المدرسي 25 أكتوبر

تنطلق يوم 25 أكتوبر الجاري، على مسرح السامر، فعاليات الدورة الأولى من مسابقة المسرح المدرسي، التي تحمل اسم الفنانة صفاء أبو السعود، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، في إطار الاهتمام بالمواهب الفنية الشابة، وإتاحة الفرصة أمام طلاب المدارس للتعبير عن قدراتهم الإبداعية من خلال العروض المسرحية المختلفة.

وتشهد الدورة الأولى مشاركة 8 مدارس، تتوزع بين حفل الافتتاح والمسابقة الرسمية، إذ تقدم إحدى المدارس عرضًا مسرحيًا خلال حفل الافتتاح، فيما تتنافس 7 مدارس ضمن المسابقة الرسمية للعروض المسرحية، بما يمنح الطلاب فرصة لتقديم تجاربهم المسرحية أمام الجمهور.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الملتقى على مدار أربعة أيام، من 25 وحتى 28 أكتوبر الجاري، على أن يُقام حفل الختام في اليوم الأخير، للإعلان عن ختام الدورة الأولى من الملتقى، الذي يسعى إلى تعزيز حضور المسرح داخل المؤسسات التعليمية، وتشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الفنية والثقافية.

وتأتي إقامة المسابقة تأكيدًا لأهمية المسرح المدرسي في اكتشاف المواهب الجديدة وتنمية مهارات الطلاب في التمثيل والأداء المسرحي والعمل الجماعي، فضلًا عن دوره في تعزيز الوعي الثقافي والفني لدى الأجيال الجديدة، وترسيخ مكانة الفنون باعتبارها أحد المسارات المهمة لبناء شخصية الطالب وتنمية قدراته الإبداعية.