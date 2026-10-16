قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر والخليج روابط استراتيجية وأمن قومي| القاهرة - الرياض.. شراكة مصيرية وحصن للأمة
مصر ملحمة وطن.. كيف أسقطت الدولة المصرية الإرهاب وبنَت الإنسان؟
كأس الكونفدرالية.. الأهلي يختتم استعداداته لمباراة كيتارا
سنتكوم: إيران لا تسيطر على مضيق هرمز والنفط يتدفق بالمعدلات السابقة للحرب
مايكل كاريك: جاهزون للفوز على ليدز والأجواء رائعة داخل اليونايتد
حسام موافي يحذر من تصلب الشرايين.. كيف يؤدي تراكم الكوليسترول إلى انسدادها؟
بكين تتعهد باتخاذ إجراءات حازمة لردع التحركات التي تهدد الاستقرار في بحر الصين الجنوبي
القيادة المركزية الأمريكية: نفرض حصارًا على إيران
مباحثات عسكرية بين العراق وإيطاليا.. وفؤاد حسين: لا نسعى للحرب وندعم مسارات السلام
في ظروف غامضة.. وفاة طالبة بعد سقوطها من الطابق الرابع داخل مدرسة بالإسماعيلية
من مقر القيادة المشتركة.. بوتين: سنواصل التقدم في دونيتسك
لا يمثل جريمة.. حاخام إسرائيلي: سرقة الزيتون الفلسطيني فريضة لاحتلال الأرض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الأوقاف ومحافظ الإسماعيلية يشهدان ندوة تعريفية بمشروع تحصين لتعزيز بناء وعي النشء

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية  واللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، واللواء أيمن شاهين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والدكتور أحمد عصام نائب المحافظ والمهندس أحمد الاسكندراني السكرتير العام والعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية من المحافظة، احتفالات محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي.

تدور الندوة التعريفيّة حول مشروع «تحصين»، الذي يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وإحدى الشركات الهندسية ، بهدف الاستثمار في بناء وعي النشء، وتنمية قدراتهم، وتعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أفضل.

وتناولت الندوة أهداف المشروع ودوره في إحداث تغيير إيجابي في حياة الأطفال، انطلاقًا من التساؤل: كيف يمكن أن يتغير مستقبل طفل؟ وذلك من خلال توفير بيئة تربوية وتعليمية تسهم في بناء الشخصية، وترسيخ القيم، واكتشاف القدرات، وفتح آفاق جديدة أمام النشء.

وأكد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أهمية تحصين الشباب فكريًا وأخلاقيًا، من خلال نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز الوعي الديني الصحيح، بما يحمي المجتمع من الأفكار المتطرفة والهدامة. وأشار إلى أهمية دور المؤسسات الدينية في التواصل مع الشباب، ومناقشة القضايا التي تشغلهم، وتقديم خطاب ديني واعٍ يرسخ قيم الانتماء والمسؤولية واحترام الآخر.

ومن جانبه أكد اللواء أركان حرب نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، أهمية نشر الوعي المجتمعي وتحصين الشباب باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في حماية استقرار المجتمع ودعم مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة لا يقتصر على استعادة الذكريات الوطنية، وإنما يمثل أيضًا مناسبة لتعزيز الانتماء وترسيخ الوعي بقيمة الوطن ومسؤولية أبنائه في الحفاظ على مقدراته.

وتناولت الندوة خطورة الشائعات وتأثيرها في الأمن المجتمعي، وأهمية التعامل المسؤول مع وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل سرعة انتشار المعلومات وتعدد مصادرها، مع التأكيد على أن الوعي الرقمي يمثل أحد أدوات الحماية من التضليل، دون أن يغني عن التحقق من المصادر وتحمل المسؤولية الأخلاقية عند نشر الأخبار.

ويُعد مشروع «تحصين» أحد ثمار برنامج «دولة التلاوة»، الذي يستهدف دعم حفظ القرآن الكريم، والارتقاء بمستوى الدارسين، وتشجيعهم على إتقان التلاوة وحفظ كتاب الله، إلى جانب الاهتمام بمتون العلم الشرعي.

ووفقًا للبيانات المسجلة حتى أكتوبر ٢٠٢٥، بلغ إجمالي عدد المسجلين بالمشروع ١٨٥٠ طفلًا، من بينهم ١١٣٢ منتظمًا، بنسبة انتظام بلغت ٦١٫٢٪، كما سجل المشروع ٧٣ خاتمًا للقرآن الكريم، و٣٥٧ طفلًا أتموا حفظ نصف القرآن الكريم فأكثر، بالإضافة إلى ٤٣٨ دارسًا للمتون العلمية.

وتعكس هذه المؤشرات أهمية البرامج التربوية والتعليمية التي تستهدف النشء، ودورها في تنمية المواهب، وترسيخ القيم، وبناء جيل يجمع بين الوعي والمعرفة والأخلاق، بما يدعم جهود الدولة في الاستثمار في الإنسان المصري وصناعة مستقبل أكثر وعيًا واستقرارًا.

وتأتي الندوة ضمن الفعاليات المصاحبة للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية، تأكيدًا على أهمية الشراكة بين المؤسسات الدينية والتنموية والهندسية في تنفيذ المبادرات التي تستهدف بناء الإنسان المصري والارتقاء بالمجتمع.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

سعر الذهب

1100 جنيه في يوم.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

الطقس في مصر

أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات ساحلية.. والأرصاد تحذر من الساعات القادمة| الطقس

أسعار الذهب اليوم في مصر

يحافظ على مكاسبه.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

مجلس النواب

مشروع قانون أمام البرلمان.. 5000 جنيه رسوما على الزواج الثاني

محمد خليل، أمين الشباب بحزب الشعب الجمهوري

أمين الشباب بالشعب الجمهوري: رسائل الرئيس السيسي تضع المسئولية الوطنية أمام الجميع

حزب المؤتمر

رئيس «العدل» ووفد من قيادات الحزب يهنئون السعيد غنيم برئاسة «المؤتمر»

بالصور

نوع من الخضار يغنيك عن فيتامين سي.. فوائده مذهلة

الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي
الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي
الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

تقفز وتمشي على الماء أو تطير في السماء.. أغرب سيارات سابقة لعصرها

أغرب السيارات
أغرب السيارات
أغرب السيارات

بالأبيض اللافت.. إيمان العاصي تخطف الانظار بمهرجان الجونة السينمائي

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد