رئيس وزراء لبنان: بحثنا مع قطر وقف الحرب ودعم الجيش ومعالجة أزمة الطاقة

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، أهمية تعزيز العلاقات الأخوية مع دولة قطر، مشددًا على ضرورة وقف الحرب في المنطقة ولبنان واحترام سيادة الدولتين.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في السراي الكبير، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأشاد سلام بالدعم القطري المستمر لبيروت، ولا سيما للجيش اللبناني والمشاريع الصحية والاجتماعية، إلى جانب دعم لبنان في سعيه إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها.

وتناولت المحادثات سبل توفير إمدادات الغاز وتطوير البنية التحتية لإنتاج الكهرباء في لبنان، فضلا عن الإعداد لاتفاق بين حكومتي البلدين من شأنه إطلاق الأعمال الهادفة إلى معالجة شاملة لأزمة الطاقة في لبنان.

وأكد الجانبان متانة العلاقات اللبنانية القطرية واستمرارها، في إطار التضامن الأخوي بين البلدين، وتعزيز التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وعقب الاجتماع الثنائي، عُقد اجتماع موسع بمشاركة أعضاء الوفدين اللبناني والقطري.

وضم الوفد اللبناني نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ووزير الثقافة غسان سلامة، ووزير الطاقة والمياه جو صدي، ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، إلى جانب عدد من المستشارين.

أما الوفد القطري، فضم وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي، وسفير دولة قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الخارجية عبد الله بن عبد السليطي، وعددًا من المستشارين.



