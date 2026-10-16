غدا.. انطلاق مهرجان أسوان للثقافة والفنون تزامنا مع احتفالات تعامد الشمس

تنطلق فعاليات مهرجان أسوان للثقافة والفنون غدا السبت، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، تزامنا مع احتفالات تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل، ويستمر المهرجان حتى 22 أكتوبر الجاري.

يشهد حفل الافتتاح تقديم أوبريت "جيش الشمس" من إخراج الفنان هشام عطوة، الذي يجسد ملحمة حرب أكتوبر وبطولات القوات المسلحة المصرية، بمشاركة الفنانين أحمد الشافعي وهاني كمال وعايدة فهمي والمخرج أحمد أبو عميرة.

وتقدم استعراضات الأوبريت فرق الفنون الشعبية "أسوان، وسوهاج وبورسعيد والشرقية، إلى جانب الفرقة المصرية للموسيقى والغناء وفرقة مصطفى حجاج الاستعراضية، ويصاحبه مادة فيليمة توثق مجموعة من اللقاءات مع أبطال حرب أكتوبر.

وتتوالى فعاليات المهرجان المنفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، في الفترة من 18 حتى 20 أكتوبر، بمشاركة 7 فرق فنية للفنون الشعبية وهي "أسوان" و"توشكى" و"بورسعيد" و"سوهاج" و"الشرقية" و"مطروح" و"الوادي الجديد"، بعدد من المواقع الثقافية والخارجية، وهي مسرح فوزي فوزي وقصر ثقافة كوم أمبو وقصر ثقافة كركر وقصر ثقافة توشكى وقصر ثقافة كلابشة وقصر ثقافة حسن فخر الدين وقصر ثقافة دهميت ومكتبة الطفل والشباب بدراو وقصر ثقافة الرديسية وقصر ثقافة السباعية وجامعة أسوان ونادي صحاري.

ويشهد يوم 21 أكتوبر تقديم عرض فني بمسرح السوق السياحي بمدينة أبو سمبل، فيما تُختتم الفعاليات صباح يوم 22 أكتوبر أمام معبد أبو سمبل، بتقديم مجموعة من العروض الفنية تزامنا مع ظاهرة تعامد الشمس في المعبد.

وينفذ المهرجان من خلال الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة أسوان.