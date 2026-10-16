محافظ كفرالشيخ: خريصون على تكثيف العمل الدعوي ونشر الفكر الوسطي المستنير

أعلن محافظ كفرالشيخ، المهندس إبراهيم مكي، أن مديرية أوقاف المحافظة نظمت قوافل دعوية اليوم الجمعة، بالمساجد التابعة لإدارة أوقاف بلطيم، في إطار حرص وزارة الأوقاف على تكثيف العمل الدعوي، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي.

وقال المحافظ في بيان اليوم إن هذه القوافل تهدف إلى تنشيط العمل الدعوي، وتزويد رواد المساجد بالمعارف الدينية الصحيحة، وتصحيح المفاهيم، ونشر صحيح الدين، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، في إطار الدور الدعوي والعلمي والتثقيفي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف، بما يسهم في بناء الإنسان فكريًا وسلوكيًا وتعزيز الاستقرار المجتمعي.