الصين ترفع الإنفاق على البحث والتطوير خلال عام 2025 إلى 584.5 مليار دولار

ارتفع إنفاق الصين على البحث والتطوير بنسبة 8.2% على أساس سنوي ليصل إلى 3.93 تريليون يوان (حوالي 584.5 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، حسب الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء اليوم الجمعة.

وقالت لوه تشيو شي، الإحصائية في الهيئة - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إنه خلال فترة الخطة الخمسية الـ14 (2021-2025)، ارتفع إنفاق البلاد على البحث والتطوير بمعدل سنوي متوسط قدره 10%؛ مما يجعل الصين ثاني أكبر مستثمر في البحث والتطوير في العالم.

وارتفعت كثافة البحث والتطوير في الصين، التي تحسب الإنفاق كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 0.11 نقطة مئوية لتصل إلى 2.8% العام الماضي، متجاوزة متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 2.72% لأول مرة، ومحتلة بذلك المرتبة الـ12 عالميا.

وفيما يتعلق بنوع أنشطة البحث والتطوير، ارتفع الإنفاق على البحوث الأساسية والبحوث التطبيقية والتطوير التجريبي بنسبة 13.3% و3.2% و8.4% على أساس سنوي ليصل إلى 283.46 مليار يوان و444.16 مليار يوان و3.2 تريليون يوان على التوالي.

وتجاوز إنفاق الشركات على البحث والتطوير 3 تريليونات يوان للمرة الأولى، وهو ما يمثل 77.4% من الإجمالي.

وشكل إنفاق الشركات على البحث والتطوير أكثر من 77% من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في البلاد لمدة أربع سنوات متتالية، ووصلت مساهمة الشركات في الزيادة الإجمالية إلى 73.7%، مما عزز دورها كمحرك رئيسي لتوسيع الإنفاق على البحث والتطوير في الصين، وفقا للهيئة.