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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

القومي للسينما يعرض 3 أفلام بالهناجر ضمن فعاليات نادي سينما المرأة الاثنين المقبل

"القومي للسينما"
"القومي للسينما"
أ ش أ

ينظم المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، فعاليات نادي سينما المرأة، الذي تديره الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الاثنين بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، من خلال عرض 3 أفلام هي "شوكة وسكينة" و"ظل الأزقة" و"آخر النفق"، يعقبها لقاء نقدي بحضور المخرج آدم عبد الغفار، مخرج ومؤلف مسلسل "الفرنساوي"، والمخرج محمد السباعي، والمخرجة إنجي حسام.

ويتضمن البرنامج عرض الفيلم الروائي القصير "شوكة وسكينة"، بطولة منة شلبي وإياد نصار وآسر ياسين، وتأليف وإخراج آدم عبد الغفار. وتدور أحداثه في إطار درامي رومانسي حول موعد عشاء غير تقليدي يجمع رجلا وامرأة، يتحول إلى مواجهة صريحة وحادة بشأن الحب والزواج والخيانة، لتكشف الحوارات عن أسرار من ماضيهما، وتضعهما أمام خيارات غير متوقعة قد تغير مسار مستقبلهما.

شارك الفيلم في عدد من المهرجانات السينمائية، من بينها مهرجان الجونة السينمائي عام 2018، ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في دورته الثانية، حيث افتتح عروض برنامج الأفلام القصيرة، كما شارك في مهرجان مالمو للسينما العربية عام 2019، والمسابقة الرسمية للدورة الثالثة والعشرين من المهرجان القومي للسينما المصرية.

ويعرض النادي فيلم "ظل الأزقة" للمخرج محمد السباعي، الذي يقدم رحلة بصرية وإنسانية داخل مدينة الإسكندرية، من خلال تجربتي مخرجة وفنانة تشكيلية تستلهمان إبداعهما من روح المدينة وتاريخها وثرائها الثقافي، لتتحول أعمالهما الفنية إلى حوار مع المكان وذاكرته وهويته المتفردة.

ولا يقتصر الفيلم على الاحتفاء بجمال الإسكندرية وتنوعها الثقافي، بل يتناول أيضا التحديات التي تواجه المرأة في التعبير عن ذاتها داخل المجتمع، مسلطا الضوء على قدرة الإبداع النسائي على تجاوز العوائق وتحويل الألم والمعاناة إلى طاقة فنية ومساحة للحرية والمقاومة.

ويتضمن البرنامج فيلم "آخر النفق" للمخرجة إنجي حسام، الذي تدور أحداثه حول رجل ثري يعيش حياة مترفة، قبل أن تنقلب حياته رأسا على عقب أثناء زيارته قبر والده، ليجد نفسه عالقا داخل مقبرة تضم هيكلا عظميا ومتاهات غامضة. ومع انقطاع الإنترنت عن العالم، يواجه عزلة قاسية تدفعه إلى إعادة اكتشاف المعنى الحقيقي للحب والإنسانية.

ورشح فيلم "آخر النفق" للعرض في مهرجان كانو السينمائي بنيجيريا، ضمن مشاركاته على الساحة السينمائية.

ومن المقرر أن يتم عقب انتهاء العروض، عقد ندوة نقدية تديرها الناقدة السينمائية شاهنده محمد علي، بحضور المخرج آدم عبد الغفار، مخرج ومؤلف مسلسل "الفرنساوي" وفيلم "شوكة وسكينة"، والمخرج والمؤلف محمد السباعي، مخرج فيلم "ظل الأزقة"، والمخرجة إنجي حسام، مخرجة فيلم "آخر النفق"، لمناقشة الأعمال المعروضة ورؤاها الفنية والإنسانية، وفتح باب الحوار مع الجمهور.

تأتي هذه الفعاليات في إطار حرص المركز القومي للسينما على دعم الثقافة السينمائية، وإتاحة مساحات للحوار المباشر بين صناع الأفلام والجمهور، وتسليط الضوء على التجارب السينمائية المتنوعة، خاصة الأعمال التي تتناول قضايا المرأة وتعكس حضورها الإبداعي والمجتمعي.

المركز القومي للسينما الدكتور أحمد صالح سينما الهناجر

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