مباحثات عسكرية بين العراق وإيطاليا.. وفؤاد حسين: لا نسعى للحرب وندعم مسارات السلام

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، أن العراق لا يسعى إلى الحرب ويدعم مسارات السلام، مشيراً إلى "تزايد تعقيد الجهود الرامية إلى خفض التوتر، لا سيما بين الولايات المتحدة وإيران.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية العراقي مع وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروزيتو، في مقر وزارة الدفاع الإيطالية، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك في المجالات العسكرية والأمنية.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان اليوم - أن اللقاء تناول دور التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في العراق، وإسهام القوات الإيطالية في العمليات الرامية إلى دحر تنظيم داعش الإرهابي، فضلاً عن دورها في تدريب القوات المسلحة العراقية، بما فيها قوات البيشمركة، وتعزيز قدراتها العسكرية والأمنية، فضلا عن التطرق إلى التطورات الإقليمية وتداعيات الصراعات الدائرة في المنطقة.

وأكد الجانبان، بحسب البيان، أهمية مواصلة الجهود المشتركة لمواجهة خطر الإرهاب ومنع عودة العناصر الإرهابية إلى العراق.

فيما أكد وزير الخارجية العراقي، تقديره لدعم الحكومة الإيطالية للعراق، مثمناً الشراكة العملية بين البلدين في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، حيث إن إسهامات التحالف الدولي، بما فيها جهود القوات الإيطالية، كان لها أثر ملموس في محاربة التنظيم والدفاع عن العراق.

وشدد على أهمية استمرار التعاون بين القوات المسلحة العراقية بمختلف صنوفها ونظيراتها الإيطالية، ومواصلة برامج التدريب والتأهيل العسكري، معرباً عن شكره للحكومة الإيطالية على توفير الفرص التدريبية للضباط العراقيين، بمن فيهم ضباط قوات البيشمركة.

وأشار إلى أن التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب تأسس استجابةً لاحتياجات العراق في مواجهة تنظيم داعش، مؤكداً استمرار العراق في التعاون ضمن إطار التحالف لمكافحة الإرهاب أينما وجد.

وأضاف أن التنظيم لا يزال يمثل تهديداً من الناحية الفكرية، فضلاً عن وجود خلايا إرهابية في بعض المناطق، إلا أن القوات الأمنية والعسكرية العراقية اكتسبت خبرة واسعة في مواجهته والتصدي لتهديداته.

من جانبه، أكد كروزيتو متانة العلاقات العراقية الإيطالية وتطورها في مختلف المجالات.

وأضاف أن العراق يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، مشدداً على استعداد إيطاليا لمواصلة دعم العراق متى ما طلب ذلك.

وأشار إلى برامج التدريب والدورات العسكرية والأمنية التي استضافتها إيطاليا لضباط من القوات المسلحة العراقية، بمن فيهم ضباط قوات البيشمركة.