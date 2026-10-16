اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة كيتارا الأوغندي، التي تقام غدًا السبت على استاد هويما ضمن منافسات كأس الكونفدرالية.

الأهلي يختتم استعداداته لمباراة كيتارا



وخاض الفريق مرانه الختامي على ملعب المباراة وفي نفس توقيتها، واستغرق قرابة ساعة ونصف الساعة، وشهد في بدايته تجمع البعثة لقراءة الفاتحة، ثم أعقبتها فترة إعداد بدني قبل تنفيذ الجوانب الفنية الخططية الخاصة بمباراة الغد.



كما عقد الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للتأكيد على بعض النقاط الفنية الخاصة بالمباراة.



ويلتقي الأهلي مع كيتارا غدًا السبت في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية.