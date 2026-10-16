زيلينسكي: اتفاق للحصول على طائرات إف- 16 جديدة بحلول نهاية العام

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه أجرى اجتماعات مثمرة مع قادة الاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية الدورية المنعقدة في بروكسل.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة إنه نجح في التوصل إلى اتفاق يتيح لبلاده الحصول على طائرات مقاتلة جديدة من طراز "إف-16" بحلول نهاية العام.

وردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان أوروبا أن تحل محل الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا، أوضح زيلينسكي أن العمل مع كل من أوروبا وواشنطن يعد أمرا "مهما".

وأضاف أن الولايات المتحدة ترسل بالفعل صواريخ من طرازي "باك-2" و"باك-3" عبر مبادرة قائمة الأولويات العاجلة لأوكرانيا (بيرل)، مشيرا إلى أن أوكرانيا ممتنة للغاية لتمويل هذه العملية من جانب أوروبا وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، كما أعرب عن شكره للإدارة الأمريكية.

وحول الصفقة التي أبرمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشراء الديزل من روسيا، أعرب زيلينسكي عن استيائه من هذه الصفقة، وأكد أنها كانت مفاجأة للجميع.

وبالنسبة لمقترح ترامب ببدء هدنة في قطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، أكد زيلينسكي أن بلاده تدعم هذا المقترح لكن الأمر برمته يعتمد على روسيا، وهي - فيما يبدو - لا ترغب في ذلك، لافتا إلى أن كييف على تواصل مع المفاوضين الأمريكيين، وتعمل على ترتيب لقاء خلال الأيام المقبلة.

وفيما يتعلق بنظام "ستارلينك"، الذي يوفر خدمة إنترنت عالي السرعة، قال زيلينسكي إن أوكرانيا لم تستخدم هذا النظام لمهاجمة أهداف داخل روسيا، مشيرا إلى أن تقييد استخدام بلاده لهذا النظام كان بمثابة مفاجأة مؤلمة وغير سارة على الإطلاق.

وأضاف: "كنا نستخدم ستارلينك لاعتراض طائرات شاهد المسيرة التي تعمل بمحركات نفاثة والتي تهاجم بنيتنا التحتية المدنية وتقتل رعايانا، وخفض حدود السرعة المتاحة جعل البلاد عاجزة عن إسقاط بعض طائرات شاهد المسيرة، حيث تتحرك هذه الطائرات بسرعة تزيد عن 400 كيلومتر في الساعة، بينما تم خفض حدود السرعة المتاحة إلى 70 كيلومترا في الساعة".