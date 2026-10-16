أسوان: قافلة بيطرية لتنمية الثروة الحيوانية بمنطقة النزل في الرديسية بحري

نظمت محافظة أسوان، قافلة بيطرية شاملة بمنطقة النزل بقرية الرديسية بحرى بمركز إدفو تحت شعار "إحمي الثروة الحيوانية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين والمتخصصين من مديرية الطب البيطري، والجهات المشاركة، لتقديم الخدمات البيطرية المتكاملة للمربين ودعم جهود الوقاية والعلاج، والتي أسفرت عن تقديم إجمالي 2657 خدمة بيطرية.

وذكرت المحافظة - في بيان اليوم، أن القافلة تضمنت تنفيذ مجموعة متنوعة من الخدمات البيطرية التي تستهدف الحفاظ على صحة الحيوانات وتنمية الثروة الحيوانية، وشملت أعمال الرش والتجريع، والفحص التناسلي باستخدام السونار، وعلاج الدواجن والدواب، إلى جانب تقديم خدمات الإرشاد والتوعية البيطرية بما يسهم في الإكتشاف المبكر للمشكلات الصحية والتناسلية، وتوفير الرعاية اللازمة للحيوانات، وتخفيف الأعباء عن كاهل المربين، منها تجريع 800 رأس من الأغنام والماعز، وتنفيذ أعمال الرش لـ250 حالة من الحيوانات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 1200 حالة من الدواجن، فضلاً عن إجراء الفحص التناسلي باستخدام السونار لـ117 حالة من رؤوس الماشية، بما يعكس حجم الجهود الميدانية المبذولة للوصول بالخدمات البيطرية إلى المربيين بالمناطق والقرى المستهدفة.

وأشار البيان إلى أن جمعية بروك الخيرية لعلاج الدواب شاركت في أعمال القافلة، من خلال تقديم الخدمات البيطرية لـ 290 حالة، شملت علاج 170 حالة باطنة، وإجراء التدخلات الجراحية لعدد 80 حالة، إلى جانب تقديم خدمات التوعية والإرشاد لـ40 مواطنا، بما يعزز من جهود رعاية الدواب وتحسين أوضاعها الصحية، ونشر الوعي بأهمية التعامل السليم معها.