سفير مصر بأثينا يعقد لقاءً مع عدد من ممثلي الجالية باليونان

عقد سفير مصر لدى اليونان السفير مراد يسري مراد، لقاء بمقر السفارة، مع عدد من ممثلي الجالية المصرية، وذلك في إطار الحرص على التواصل المباشر معهم بالتزامن مع بدء فترة عمله، والاستماع إلى مطالبهم وشواغلهم، والعمل على بحث سبل التعامل معها.

وأكد السفير مراد - خلال اللقاء - أن الاهتمام بأبناء الجالية المصرية بالخارج ورعاية مصالحهم والعمل على تلبية احتياجاتهم يأتي في مقدمة التكليفات الموكلة إليه من القيادة السياسية ووزير الخارجية، مشدداً على حرص السفارة على تقديم كل الدعم للمواطنين المصريين، ومتابعة مطالبهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.

ودار نقاش مفصل حول أوضاع الجالية المصرية والمقترحات التي تستهدف تحسين الخدمات القنصلية وتسهم في تلبية شواغل المصريين في اليونان، فضلاً عن مزيد من الاستفادة من الخبرات التي اكتسبها ابناء الجالية.

واختتم السفير مراد بالتأكيد أنه وأعضاء السفارة لن يدخروا جهداً في العمل على تقديم جميع الخدمات والتسهيلات لأبناء الجالية؛ بما يحقق تطلعاتهم ويسهم في المزيد من ارتباطهم بالوطن.