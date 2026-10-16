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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر: ندب قيادات للقيام بأعمال رؤساء للوحدات المحلية بالمدن والأحياء لتعزيز كفاءة العمل

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر
أ ش أ

قرر محافظ البحر الأحمر الدكتور وليد البرقي، ندب عدد من القيادات للقيام بأعمال رؤساء الوحدات المحلية لمدن وأحياء المحافظة وعدد من الإدارات المعنية بالديوان العام ومجالس المدن؛ في إطار الحرص على رفع كفاءة الأداء الإداري، وتحسين آليات العمل داخل الوحدات المحلية، وتحقيق سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين؛ بما يسهم في تيسير حصولهم على الخدمات المختلفة.

وذكرت المحافظة في بيان اليوم أن القرار شمل تكليف أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة، رئيسا لمجلس مدينة الغردقة، وتكليف أحمد دنقل رئيس مدينة سفاجا للعمل، رئيسا لمجلس مدينة الشلاتين، وتكليف محمد البنا رئيس مدينة الشلاتين للعمل، رئيسا لمجلس مدينة سفاجا ، وتكليف أيمن سلطان رئيسا لحي جنوب الغردقة، بجانب عدد من الإدارات داخل الديوان العام للمحافظة وهى تكليف نرمين رمزى مديرا للبوابة الالكترونية، و هشام رشوان مديرا للشئون المالية والإدارية بالديوان العام، ونسرين عثمان، مديرا لإدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية، ومنصور طاهر مديرا لأملاك الديوان العام، واحمد حسن عبد الله مديرا للشئون المالية، وزين مرعى طنطاوى مديرا للموارد البشرية بالديوان العام، وأشرف عبد الرحمن مديرا لإدارة المجالس، وأشرف سيد علي مديرا للشئون المالية بمدينة الغردقة، والمهندسة مروة سمير مديرا للأملاك بمدينة الغردقة، وياسمين صلاح مديرا لإدارة السياحة بالديوان العام ، ونادية عبداللطيف ، مديرا للعقود والمشتريات بالديوان العام.

وأشار البيان إلى أن القرار يستهدف تعزيز الانضباط الإداري، وتحسين دورة العمل، وتفعيل المتابعة الميدانية؛ بما يضمن سرعة إنجاز مصالح المواطنين والارتقاء بمستوى الأداء داخل المدن والأحياء على مستوى المحافظة.

محافظ البحر الأحمر الدكتور وليد البرقي الوحدات المحلية

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