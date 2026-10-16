السعودية ترحب ببيان مجلس الأمن بشأن إدانة الهجمات ضدها

أعربت المملكة العربية السعودية، عن ترحيبها بالبيان الرئاسي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن بشأن الهجمات ضدها، وما تضمنه من إدانة للهجمات المتواصلة والتصعيدية التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد المملكة، بما فيها الاعتداءات التي طالت الأعيان المدنية والمطارات والبنية التحتية للطاقة، والتهديدات المتواصلة للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وقالت وزارة الخارجية السعودية -في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /الجمعة/-: إن "المملكة تؤكد على أهمية مضامين البيان، بما فيها التشديد على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والقرارات اللاحقة، والدعوة إلى التعاون العملي لمنع جماعة الحوثي الإرهابية من الحصول على الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم".

وأضافت الخارجية السعودية: أن "المملكة تثمن تضامن أعضاء مجلس الأمن معها في مواجهة الهجمات التي تطول المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، وتشدد على حقها الأصيل الذي يكفله القانون الدولي في اتخاذ كافة الإجراءات للدفاع عن أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها".