العمل: توافر فرص عمل لأبناء قنا بمشروع محطة الضبعة برواتب تصل إلى 40 ألف جنيه

أعلنت وزارة العمل توافر فرص عمل جديدة لأبناء محافظة قنا بشركة «تريست روسيم» العاملة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، برواتب تتراوح بين 14 ألفًا و250 جنيهًا و40 ألف جنيه، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة - أن الوظائف المطلوبة تشمل لحامين، وفورمجية خرسانة، وحدادين مسلح، وفنيي تركيبات، ونقاشين، ومبيضي محارة، وعمالًا مساعدين.

وأضافت أن الشركة توفر حزمة من المزايا للعاملين، تشمل السكن، والتأمين الشامل، والوجبات اليومية، ووسائل الانتقال من وإلى موقع العمل، فضلًا عن نظام عمل بواقع 26 يومًا مقابل 6 أيام راحة.

وأوضحت الوزارة، أن التقديم وإجراء الاختبارات سيبدأن اعتبارًا من صباح يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر الجاري، وحتى الأربعاء 21 أكتوبر 2026، بمقر مديرية العمل بمحافظة قنا، بمنطقة الكلاجين في قفط، أمام إدارة مرور فقط.

ودعت الوزارة، المتقدمين الذين سبق لهم التقدم لهذه الوظائف إلى التوجه خلال الفترة المحددة لاستكمال إجراءات التعيين وتسليم الأوراق المطلوبة، مع إتاحة تقديم ما يتوافر لديهم من مستندات التعيين، بالإضافة إلى نموذج 111 تأمين صحي وصورة شخصية.

وخصصت الوزارة والشركة الأرقام التالية للاستفسار والتواصل: 01011900423، و01010229962، و01028692447، و01018690045، و01040915519، و01017099989.