إيطاليا تمدد تعليق اتفاقية شنجن مع إسبانيا لأسبوع إضافي

قررت الحكومة الإيطالية تمديد تعليق العمل باتفاقية شنجن مع إسبانيا لمدة أسبوع إضافي، على خلفية أزمة المهاجرين الأخيرة في سبتة؛ وذلك لتوحيد موعد انتهاء الإجراءات في البلدين، إذ كان من المقرر أن تنتهي في إيطاليا يوم 16 أكتوبر الجاري، وفي إسبانيا يوم 22 أكتوبر.

وجاء القرار عقب مشاورات بين الحكومتين الإيطالية والإسبانية، وفي أعقاب مباحثات مباشرة وجانبية بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الإسباني بيدرو سانشيز، على هامش القمة الأوروبية.

وأفادت مصادر حكومية إيطالية بأن وزيري الداخلية في البلدين سيعملان معًا على إيجاد تدابير بديلة، فيما من المقرر مناقشة قضية المهاجرين في المجلس الأوروبي، في ضوء تطورات أزمة سبتة.

وأدى تعليق العمل بالاتفاقية؛ إلى فرض رقابة مؤقتة على الحدود الجوية والبحرية للمسافرين القادمين من إسبانيا، بدعوى حماية الأمن الداخلي ومواجهة مخاطر الإرهاب والتسلل.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن المسألة تتعلق بأمن الحدود الإيطالية والأمن الداخلي، في وقت لا تزال فيه مخاطر الإرهاب قائمة، مضيفًا أنه بمجرد زوال هذه المخاطر، ستُحل المشكلة.