للتوعية بقضايا الأسرة.. صحة المنيا تطلق المرحلة الثانية من حملة علشان أولادنا

أعلنت إدارة تنمية الأسرة بمديرية الصحة بمحافظة المنيا انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من حملة التوعية المجتمعية "علشان أولادنا"، والتي تستمر حتى 23 نوفمبر المقبل، وتستهدف أهالي مراكز مغاغة وبني مزار ومطاي وديرمواس.

وقالت وكيلة وزارة الصحة بالمنيا الدكتورة مروة إسماعيل- في بيان اليوم الجمعة- إن المرحلة الثانية من الحملة تأتي في إطار جهود التوعية بقضايا الأسرة، وتعزيز الوعي المجتمعي بالصحة الإنجابية، ودعم صحة الأم والطفل، وترسيخ مفاهيم تكوين الأسرة الواعية والمسؤولة.

وفي إطار الاستعدادات لانطلاق الفعاليات، عُقد لقاء تنسيقي موسع بمركز ديرمواس للإعلان عن بدء أنشطة الحملة، بمشاركة وحدة السكان بالمحافظة ومجلس مدينة ديرمواس والمجلس القومي للسكان، إلى جانب ممثلين عن رجال الدين الإسلامي والمسيحي، في إطار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى المستهدفين.

وأوضح مدير إدارة تنمية الأسرة بمديرية الصحة بالمنيا الدكتور مايكل نبيل، أن فعاليات الحملة تركز على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الأسرة والتحديات التي تواجهها، ونشر الثقافة الصحية السليمة بشأن الصحة الإنجابية، وتوفير الدعم الصحي والمعرفي للأم والطفل، فضلا عن ترسيخ مفاهيم تكوين الأسرة الواعية والمسؤولة.