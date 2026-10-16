الإسماعيلية تطلق ماراثون اتحرك انطلق احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة

انطلق بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، ماراثون رياضي تحت شعار "اتحرك انطلق"، ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، بمشاركة واسعة من الشباب والفتيات، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

وذكرت المحافظة في بيان أن الماراثون شهد منافسات قوية بين المشاركين، وسط أجواء من الحماس والتشجيع، وأسفرت النتائج عن فوز مصطفى غريب إبراهيم، 24 عامًا، بالمركز الأول في منافسات البنين، فيما حصدت لينا محمد ربيع، 13 عامًا، المركز الأول في منافسات الفتيات، وحصل كل منهما على جائزة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

وأضافت أن تنظيم الماراثون يأتي في إطار حرص المحافظة على تحويل احتفالاتها القومية إلى فعاليات مجتمعية ورياضية تتيح مشاركة أبناء المحافظة، وتسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة باعتبارها أسلوب حياة، وتشجيع النشء والشباب على اكتشاف قدراتهم وتنمية مواهبهم.

وأكدت المحافظة استمرار دعمها للأنشطة الرياضية والشبابية، انطلاقًا من إيمانها بأن الاستثمار في طاقات الشباب هو استثمار في المستقبل، وأن الرياضة تتجاوز مفهوم المنافسة لتصبح وسيلة لتعزيز الانتماء وصناعة الأبطال.