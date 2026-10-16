رصد 191 مخالفة خلال سبتمبر.. محافظ الجيزة يتابع جهود الرقابة على المنشآت الطبية

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تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، جهود مديرية الشؤون الصحية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأعمال المتابعة والرقابة على المنشآت الطبية الحكومية والخاصة للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات المنظمة للعمل، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة والتصدي لأي مخالفات.

وفي هذا السياق، اطلع المحافظ على جهود المديرية خلال شهر سبتمبر والتي تضمنت التفتيش على 988 منشأة طبية بنطاق المحافظة، وأسفرت عن رصد 191 مخالفة صدرت بشأنها قرارات بالغلق الفوري؛ حفاظًا على سلامة المواطنين وضمانًا لالتزام المنشآت بالاشتراطات المقررة.

كما نفذت إدارة العلاج الحر بالمديرية، 6 حملات بالتعاون مع شرطة مكافحة المخدرات لمتابعة مصحات العلاج النفسي وعلاج الإدمان، والتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط المنظمة للعمل.

وشملت الجهود أيضًا تنفيذ 4 حملات على مراكز غسيل الكلى، بالتنسيق بين إدارات الطب العلاجي والجودة ومكافحة العدوى، للتأكد من تطبيق الأكواد والإجراءات الخاصة باحتياطات مكافحة العدوى وحماية المرضى والمترددين على تلك المراكز.

واطّلع المحافظ على جهود المديرية في ملف تراخيص الأنشطة الطبية والعلاجية خلال الشهر ذاته، حيث أُجريت 112 معاينة لاستيفاء طلبات الترخيص وأسفرت الإجراءات عن إصدار 37 رخصة مميكنة للمنشآت المستوفية للاشتراطات المطلوبة.

وفي إطار تعزيز منظومة الاستجابة لشكاوى المواطنين، تمكنت لجان المتابعة بالمديرية من فحص 230 شكوى مقدمة من متلقي الخدمات الصحية بالمنشآت الطبية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، والعمل على إنهاء أسبابها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.