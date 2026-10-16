وزير الخارجية يشارك في منتدى الأعمال المصري – التايلاندي ويلتقي رئيسة اتحاد الصناعات

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في منتدى الأعمال المصري– التايلاندي، الذي نظمه اتحاد الصناعات التايلاندية بالتعاون مع مجلس الأعمال التايلاندي– المصري ببانكوك، وبمشاركة ممثلي الشركات ودوائر الأعمال، وذلك في إطار زيارته إلى تايلاند وانعقاد الدورة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة.

وأكد وزير الخارجية - في كلمته خلال المنتدى - أن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتايلاند يمثل أولوية هامة في العلاقات الثنائية، مشدداً حرص الحكومة المصرية على فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار وتيسير إقامة الشراكات بين شركات القطاع الخاص المصرية والتايلاندية.

كما استعرض الوزير مقومات مصر كوجهة للاستثمار ومركزا للإنتاج والتصدير، وفي مقدمتها اتساع السوق المحلية، وتطور البنية التحتية، والموقع الاستراتيجي، والفرص المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ التفضيلي إلى الأسواق الإقليمية، بما فيها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، داعياً الشركات التايلاندية إلى استكشاف فرص التعاون في التصنيع والصناعات الغذائية والمنسوجات والمطاط والصناعات التحويلية والسياحة والخدمات اللوجستية.

وعلى هامش المنتدى، التقى الوزير بالسيدة بيمجاي لي إيسارانكول، رئيسة اتحاد الصناعات التايلاندية، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الصناعي وتوسيع الاستثمارات المشتركة، وتكثيف التواصل بين اتحاد الصناعات التايلاندية واتحاد الصناعات المصرية، وتبادل وفود الأعمال والمشاركة في المعارض المتخصصة.

وأكد الوزير أهمية البناء على مخرجات اللجنة الوزارية المشتركة ومناقشات المنتدى لتحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات ملموسة تحقق المكاسب المشتركة للجانبين.