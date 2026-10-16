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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أدوا القسم أمامه.. العاهل المغربي يترأس مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة

مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة
مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة
أ ش أ

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، مراسم تعيين أعضاء الحكومة المغربية الجديدة، اليوم الجمعة، في القصر الملكي بالرباط.

وأدى أعضاء الحكومة الجدد، القسم، أمام الملك محمد السادس.

تشكيل الحكومة المغربية الجديدة

- فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة

- عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية

- ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

- عبد اللطيف وهبي، وزير العدل

- أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

- حسن طارق، الأمين العام للحكومة

- فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية

- نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات

- نبيل بنعبدالله ، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل

- يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية

- خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية

- رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي

- محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة

- عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

- عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك

- شرفات أفيلال، وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة

- عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي

- سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة

- أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة

- جلال شرف، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني

- نجوى كوكوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة

- عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني

- قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة، المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني

- عمر حجيرة، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والادماج الاقتصادي المكلف بالتجارة الخارجية

- أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري

- كمال الهشومي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي

- ماديحة خيير، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل

- فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة

- صلاح الدين عبقري، الوزير المنتدب لدى وزير الشباب والثقافة والرياضة، المكلف بالشباب

- رشيد حموني، الوزير المنتدب لدى وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، المكلف بالإدماج الاجتماعي

- عائشة كلاع، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، المكلفة بإصلاح الإدارة

- عبد الجبار الرشيدي، الوزير المنتدب لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.

العاهل المغربي الملك محمد السادس القصر الملكي في الرباط

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