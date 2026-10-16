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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الإسكندرية تنظم يوما علميا لتعزيز التأهيل البصري وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة المجتمعية

صحة الإسكندرية
صحة الإسكندرية
أ ش أ

نظمت إدارة ذوي الهمم والتأهيل بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، يومًا علميًا بمستشفى الرمد العام التابع لـ "صحة الإسكندرية" تحت عنوان (من التشخيص إلى الاستقلالية)، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء، وحرصًا على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، وتعزيز حقهم في الاستقلالية والمشاركة الفعالة في المجتمع، وتأكيدًا على جهود الدولة في توفير الرعاية الصحية والتأهيلية المتكاملة .

واستهدف اليوم العلمي تسليط الضوء على أهمية التأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وإبراز دور الفريق متعدد التخصصات في دعم رحلة المريض، بدءًا من التشخيص والتدخل المبكر، مرورًا بالتأهيل الطبي والنفسي والحركي والوظيفي، وصولًا إلى تعزيز القدرة على الاعتماد على الذات وممارسة أنشطة الحياة اليومية بأمان واستقلالية.

وأكدت مدير إدارة ذوي الهمم والتأهيل بصحة الاسكندرية الدكتورة فاطمة رجب، أن تنظيم هذا اليوم العلمي يأتي في إطار جهود الإدارة لنشر الوعي بأهمية التأهيل الشامل، مشيرةً إلى أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية يبدأ بالتشخيص المبكر والتدخل المناسب، ويستمر من خلال منظومة متكاملة من الخدمات التأهيلية التي تستهدف تحسين جودة الحياة، وتعزيز استقلالية المرضى، ودعم أسرهم.

من جانبه، أشار مدير مستشفى الرمد العام الدكتور أحمد خطاب، إلى أهمية مركز الإعاقة البصرية في تقديم الخدمات المتخصصة ومساندة المرضى خلال مختلف مراحل التأهيل، مشيدًا بجهود فريق العمل بالمركز ودوره في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

وتضمن اليوم العلمي؛ مجموعة من المحاضرات المتخصصة التي تناولت محاور متكاملة للتأهيل، بمشاركة نخبة من المتخصصين، وتناولت الإعاقة البصرية من التشخيص إلى التأهيل: متى تبدأ رحلة التأهيل؟ ، والتأهيل البصري وتعظيم الاستفادة من القدرات البصرية المتبقية، والتأهيل الحركي نحو حركة آمنة ومستقلة، دور إدارة ذوي الهمم والتأهيل في تسهيل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ، والتأهيل النفسي حول التكيف والدعم النفسي للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وأسرهم ، والتأهيل الوظيفي: من التدريب إلى الاستقلالية في أنشطة الحياة اليومية.

وشهد اليوم العلمي تفاعلًا مثمرًا من الأطباء وأعضاء الفريق الطبي والتأهيلي، وتبادلًا للخبرات والرؤى حول سبل تطوير منظومة التأهيل البصري، وتعزيز التكامل بين مختلف التخصصات، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر شمولًا وفاعلية.

واختتمت الفعاليات بمجموعة من التوصيات التي ، أكدت أهمية تطوير خدمات التأهيل البصري، وتعزيز التعاون بين أعضاء الفريق متعدد التخصصات، ودعم الاكتشاف والتدخل المبكر، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من الوصول إلى أقصى درجات الاستقلالية والمشاركة الفعالة في المجتمع.

كما قامت الدكتورة فاطمة رجب بتكريم جميع أعضاء فريق مركز الإعاقة البصرية بصحة الاسكندرية ، تقديرًا لجهودهم المخلصة ودورهم في دعم المرضى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

ذوي الهمم مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية مستشفى الرمد العام

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