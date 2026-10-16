لحِق بابن عمه.. وفاة طالب جديد في مأساة تروسيكل عزبة سمعان بالفيوم

خيم الحزن على أهالي عزبة سمعان بمحافظة الفيوم بعد وفاة التلميذ محمد رمضان سيد محفوظ داخل المستشفى متأثرا بإصابته في حادث انقلاب تروسيكل كان يقل تلاميذ في طريقهم إلى المدرسة بقرية نقاليفة التابعة لمركز سنهور وذلك بعد 4 أيام من محاولات إنقاذه ليلحق بابن عمه يوسف محمود الذي فارق الحياة في الحادث نفسه.

وفاة الطالب محمد رمضان



وفاة الطالب محمد رمضان

وبوفاة الطالب محمد رمضان ارتفع عدد الوفيات في الحادث إلى حالتين فيما انخفض عدد المصابين إلى 15 تلميذا بعد أن أسفر الحادث في بدايته عن وفاة طفل وإصابة 16 آخرين في واقعة أعادت الحزن إلى أسر التلاميذ وأهالي المنطقة.



تفاصيل الحادث المأساوي

وتعود تفاصيل الواقعة إلى صباح يوم الثلاثاء الماضي عندما انقلب تروسيكل كان يستقله 17 تلاميذ إلى جانب السائق أثناء توجههم إلى مدارسهم بقرية نقاليفة التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم وكان التلاميذ في طريقهم من قرية سمعان صيدناوي وعزبة مبروك إلى قرية نقاليفة قبل أن يقع الحادث الذي أسفر عن وفاة التلميذ يوسف محمود وإصابة 16 آخرين.



نقل المصابين إلى المستشفيات

وعقب وقوع الحادث جرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ومستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وسط محاولات لإنقاذ التلاميذ المصابين وظل محمد رمضان سيد محفوظ يتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى على مدار 4 أيام أملا في إنقاذ حياته إلا أن حالته انتهت بالوفاة متأثرا بإصابته ليلحق بابن عمه يوسف محمود الذي توفي في الحادث ذاته وبذلك ارتفع إجمالي الوفيات إلى طفلين فيما استقر عدد المصابين عند 15 تلميذا في الحادث الذي شهدته قرية نقاليفة بمركز سنهور بمحافظة الفيوم.