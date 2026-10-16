تحرك ميداني للتعامل مع سقوط أجزاء من العقارات وأعطال المرافق وحوادث الطرق في ظل التقلبات الجوية| صور

تابعت غرفة العمليات الرئيسية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة 7 بلاغات بشأن سقوط أجزاء من العقارات، إلى جانب بلاغات أعطال الكهرباء والمرافق وحوادث الطرق، حيث تم التعامل معها بشكل فوري، بالتنسيق مع الأحياء والجهات المعنية وشركات المرافق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المواقع وإزالة أسباب الخطورة، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التقلبات الجوية،

وفيما يتعلق ببلاغات سقوط أجزاء من العقارات، تابعت غرفة العمليات عددًا من الوقائع بمناطق باكوس والعصافرة بحري والحضرة القبلية وكرموز ومحرم باشا، حيث شهد العقار رقم 132 بشارع القومية العربية، المتفرع من شارع سينما ليلى بمنطقة باكوس، سقوط أجزاء من شرفة بالدور الخامس، مع وجود أجزاء أخرى معلقة. وبالمعاينة الظاهرية، تبين صدور قرار ترميم للعقار، وتم إخطار حي شرق والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين الموقع.

عقار الإسكندرية

وفي منطقة العصافرة بحري، ورد بلاغ بسقوط أجزاء من شرفة بالدور الرابع بأحد العقارات بشارع 528، المتفرع من شارع سليمان الفارسي، وعلى الفور تم إخطار حي المنتزه ثان والجهات المعنية لمتابعة الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة، دون وقوع إصابات.

وشهد سوق الحضرة القبلية، بشارع الشركسي المتفرع من السوق، سقوط أجزاء من شرفة بالدور الرابع بعقار مكون من أرضي وأربعة أدوار علوية، إلى جانب سقوط جزء من سقف السطح ووجود أجزاء معلقة تمثل خطورة على المارة حيث تم التعامل مع الأجزاء الخطرة وإزالتها بالتنسيق مع الحي والجهات المعنية.

وفي منطقة كرموز، ورد بلاغ بسقوط أجزاء من شرفة العقار رقم 231 بشارع قنال المحمودية أمام قهوة فخر، وبالمتابعة تبين أن العقار يحمل رقم 229 بالشارع ذاته، ويتكون من أرضي وخمسة أدوار، وصادر له قرار ترميم رقم 110 لسنة 2015. كما تبين سقوط جزء من السطح، وجارٍ إعادة عرض العقار على اللجنة المختصة لاتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة.

وفي عزبة التيرو، بشارع شرف الدين خلف عمارات حي محرم باشا، شهد العقار رقم 9، المكون من أرضي ودورين، سقوط شرفة بالكامل، دون وقوع إصابات بشرية، فيما تعرضت سيارة كانت أسفل العقار للتهشم وتبين وجود خلل بشرفة الدور الثاني، وتم وضع حواجز شرطية بمعرفة الحماية المدنية لتأمين الموقع، وإحالة الحالة إلى مهندس المنطقة لاتخاذ اللازم.

وفي الحضرة القبلية، ورد بلاغ بسقوط أجزاء من منزل خالٍ من السكان بشارع الشهيد إسماعيل عبد الرحمن، المتفرع من شارع بن الملاك. وبالمعاينة، تبين أن العقار يحمل رقم 47، ويتكون من أرضي ودورين، مع وجود أجزاء معلقة تشكل خطورة على المارة، دون وقوع إصابات بشرية، وتم وضع حواجز لتأمين الموقع ومنع اقتراب المواطنين من الأجزاء الخطرة.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، تم التنسيق بين الأحياء المختصة والحماية المدنية والجهات المعنية وشركات المرافق لإزالة الأجزاء التي تمثل خطورة على المواطنين، ووضع الحواجز اللازمة لتأمين المواقع، وإحالة العقارات إلى الإدارات الهندسية المختصة لفحصها واتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة.

وفيما يتعلق بأعطال الكهرباء والمرافق، تابعت غرفة العمليات بلاغ سقوط أفرع شجرة من المعهد الصحي بمنطقة أمبروز على أسلاك الترام، حيث تم التنسيق مع إدارة الحدائق المركزية وهيئة النقل العام، وفصل التيار الكهربائي لتأمين العاملين أثناء تنفيذ أعمال تهذيب الأفرع.

وتم التعامل مع انقطاع التيار الكهربائي عن رافع مياه برج العرب بالكيلو 38 بالطريق الساحلي، من خلال التنسيق بين غرفتي عمليات شركتي الكهرباء ومياه الشرب، لسرعة إصلاح العطل وتوفير الوقود اللازم لتشغيل الديزل الاحتياطي، وتم إصلاح العطل.

وفي منطقة المنشية، وقع انفجار بغرفة كهرباء تابعة للنقل العام نتيجة تسرب المياه إلى داخلها، ما أدى إلى توقف حركة الترام. وعلى الفور، جرى التعامل مع العطل وإصلاحه، وعادت التغذية الكهربائية وحركة الترام إلى طبيعتها بالتنسيق مع هيئة النقل العام.

وتابعت غرفة العمليات حادث انقلاب سيارة نقل قلاب بمقطورة على الطريق الصحراوي بالقرب من محطة وقود نوبل في اتجاه القاهرة، عند مدخل عبد القادر، حيث تم رفع السيارة من الطريق دون وقوع إصابات أو حدوث إعاقة مرورية.

ووقع حادث تصادم بين ثلاث سيارات ملاكي وأتوبيس سياحي في الموقع ذاته، أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى مستشفى العامرية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار المتابعة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتنسيق المستمر بين الأحياء والجهات التنفيذية وشركات المرافق لسرعة الاستجابة للبلاغات، والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، وتأمين المواقع التي تمثل خطورة على المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تداعيات التقلبات الجوية والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.