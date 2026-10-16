خلافات أوروبية حول ملف الهجرة غير النظامية في ختام قمة بروكسل

شهدت قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل خلافات بشأن الهجرة غير النظامية، بعدما طالبت الدنمارك وبولندا وإيطاليا بتشديد صياغة البيان الختامي، بما يشمل تجنب تدابير قد تشجع الهجرة غير القانونية، في إشارة غير مباشرة إلى خطة إسبانيا لتسوية أوضاع 600 ألف مهاجر.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية أن الدول الثلاث دعت أيضا المفوضية الأوروبية إلى تعزيز التنسيق بشأن سياسات الهجرة الوطنية التي قد تؤثر على بقية الدول الأعضاء.

وتضمنت مسودة البيان الختامي دعوة الدول الأعضاء إلى تجنب اتخاذ تدابير قد توفر حوافز للهجرة غير القانونية، إلى جانب تعزيز التنسيق الأوروبي بشأن السياسات الوطنية للهجرة، في ظل استمرار الخلافات بين الدول الأعضاء حول سبل التعامل مع تدفقات المهاجرين.