الشوط الأول.. زد يتقدم على عزام يونايتد بهدف في الكونفدرالية

تقدم زد إف سي على عزام يونايتد 1-0 في الشوط الأول من لقاء الفريقين، المقام حاليا باستاد القاهرة، ضمن مواجهات دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

زد يتقدم على عزام يونايتد بهدف

أحرز الهدف محمود نبيل بلبل في الدقيقة 45 من أحداث الشوط الأول، وأعلن محمد شوقي المدير الفني لفريق زد إف سي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة عزام يونايتد، في اللقاء الذي ينطلق بعد قليل، ضمن مواجهات دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تشكيل زد أمام عزام يونايتد



يدخل زد إي سي مباراته أمام عزام يونايتد في كأس الكونفدرالية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: عبد الله بكري، مروان حجاج، طارق علاء، محمد ربيعة.

خط الوسط: محمود نبيل، محمد إبراهيم، موسى محمد، محمد عز.

خط الهجوم: أحمد عاطف، مصطفى سعد «ميسي».

ويلتقي فريق زد نظيره عزام يونايتد التنزاني في الثامنة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في دور الـ32 من البطولة الكونفدرالية.

وتقام مباراة الإياب يوم 25 أكتوبر الجاري ويأمل زد استغلال عامل الأرض وتحقيق الفوز ليضع قدما بدور المجموعات.