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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قافلة بيطرية مجانية بدمياط تقدم الخدمات العلاجية لـ 1540 رأس ماشية و4750 طائرًا

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية
أ ش أ

أعلن مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط، الدكتور أسامة السيد، تنظيم قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية الوسطاني التابعة لمركز كفر سعد، بهدف تقديم الخدمات البيطرية للمربين والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، حيث قدمت القافلة خدماتها لـ1540 رأس ماشية، إلى جانب علاج 4750 طائرًا.

وقال السيد، وفق بيان اليوم الجمعة، إن القافلة نُظمت تحت قيادته وإشرافه، بالتنسيق والمشاركة مع النائب السيد الغيطاني، عضو مجلس النواب عن مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، موضحًا أنها قدمت حزمة متنوعة من الخدمات البيطرية والعلاجية المجانية، شملت مكافحة الطفيليات الخارجية لـ535 رأسًا، ومكافحة الطفيليات الداخلية وتجريع 800 رأس، وعلاج 38 حالة من الأمراض الجلدية، فضلًا عن علاج 4750 طائرًا.

وأضاف أنه نُفذت، على هامش القافلة، مجموعة من الندوات واللقاءات الإرشادية للمربين، تناولت عددًا من الموضوعات المهمة، أبرزها التحصين الدوري وأهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وضرورة الالتزام بمواعيد التحصينات للوقاية من الأمراض الوبائية.

وأشار إلى أن القافلة تأتي في إطار حرص مديرية الطب البيطري بدمياط على تطوير الخدمات البيطرية وتوسيع نطاق وصولها إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ودعم صغار المربين، وتعزيز الوعي الصحي والبيطري، والمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، من خلال التعاون والتكامل بين الجهات التنفيذية والبحثية والمجتمعية.

الطب البيطري محافظة دمياط الخدمات البيطرية

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