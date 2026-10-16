مسار يهزم وادي دجلة ويواصل صدارة دوري الكرة النسائية بالعلامة الكاملة

فاز فريق مسار على مضيفه وادي دجلة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب نادي وادي دجلة بفرع التجمع، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري كرة القدم النسائية.

وواصل مسار صدارته لجدول ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، فيما تجمد رصيد وادي دجلة عند 12 نقطة في المركز الثالث.

وفي مباريات أخرى أقيمت في التوقيت نفسه ضمن الجولة ذاتها، فاز الأهلي اعتباريًا على ضيفه مودرن سبورت بنتيجة 2-صفر، على ملعب النادي الأهلي بفرع التجمع الخامس، لعدم حضور مودرن سبورت إلى ملعب المباراة.

وتغلب زد على ضيفه رع بنتيجة 6-صفر، على ملعب نادي زد بفرع التجمع الخامس، وفاز المصري على ضيفه إنبي بنتيجة 4-2، على ملعب النادي المصري الاجتماعي.

كما فاز بالم هيلز على مضيفه البنك الأهلي بنتيجة 5-1، على ملعب نادي البنك الأهلي، وتغلب مركز شباب الزهور على مضيفه إس إي كيه إف سي بنتيجة 3-2، على ملعب نادي الطيران بفرع التجمع.