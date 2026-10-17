جامعة عين شمس تستعد لعقد مؤتمر الشراكة مع قطاع الأعمال من أجل التوظيف

تحت شعار "نؤهل اليوم... لنقود الغد"، تنظم كلية التجارة بجامعة عين شمس المؤتمر الدولي الثاني: الشراكة مع قطاع الأعمال من أجل التوظيف (وثيقة إستراتيجية تنفيذية)، وذلك يوم السبت الموافق 26 ديسمبر 2026 بدار الحرس الجمهوري.

يأتي المؤتمر برعاية كريمة من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وتحت رعاية معالي الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث. ويترأس المؤتمر الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، وبمشاركة الدكتور مجدي عبد القادر، رئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية.

ويهدف المؤتمر إلى صياغة وثيقة إستراتيجية تنفيذية تعزز أوجه التعاون بين المؤسسات الأكاديمية ومختلف قطاعات الأعمال بما يخدم تأهيل الكوادر الشابة لسوق العمل المفتوح.