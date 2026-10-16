الحسين عموتة يحدد ملامح تشكيل الأهلي أمام كيتارا الأوغندي في الكونفدرالية

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن استقرار المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأحمر، على التشكيل الأقرب لخوض مواجهة الغد أمام كيتارا الأوغندي، في ظل رغبة الجهاز الفني في تحقيق الفوز ومواصلة النتائج الإيجابية.

ملامح تشكيل الأهلي

وأوضح المصدر أن التشكيل المنتظر للأهلي سيشهد تواجد محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع ياسين مرعي وتوفيق محمد وأشرف داري ومحمد هاني.

وفي خط الوسط، استقر عموتة على الدفع بالثلاثي أكرم توفيق ومروان عطية وعلي محمود، من أجل تحقيق التوازن بين الأدوار الدفاعية وبناء الهجمات.

وأضاف المصدر أن الخط الأمامي سيضم أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومنصف بقرار، لقيادة هجوم الأهلي ومحاولة استغلال الفرص أمام مرمى المنافس.

وأشار إلى أن التشكيل النهائي يظل مرتبطًا بالرؤية الفنية الأخيرة للجهاز الفني قبل انطلاق المباراة، وفقًا للحالة البدنية للاعبين وجاهزيتهم للمشاركة.