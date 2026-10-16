انطلاق ورشة الإيسيسكو التدريبية حول تصميم قمر صناعي تعليمي (كان سات) بأوزبكستان

انطلقت أعمال المنتدى الدولي الخامس لعلوم الفضاء الجوي، وورشة العمل التدريبية على تصميم قمر صناعي تعليمي (كان سات) في نسختها الخامسة، ، اليوم الجمعة، في أوزبكستان، واللذين تعقدهما منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالشراكة مع وكالة أبحاث وتكنولوجيا الفضاء الأوزبكية (أوزكوسموس) وجامعة تورينو التقنية في طشقند، تحت شعار "بناء كوادر عالمية للمستقبل".

وأفاد بيان للايسيسكو بأن المنتدى والورشة يشهدان مشاركة 250 متدربًا من ماليزيا، وعمان، وباكستان، وأذربيجان، والجابون، وكازاخستان، وأوزبكستان، إضافة إلى حضور خبراء ومختصين في مجال علوم الفضاء لتصميم وتطوير وإطلاق نماذج أقمار صناعية تعليمية.

وأوضح البيان أن فعاليات هذا النشاط سوف تعقد على مدى سبعة أيام في العاصمة طشقند، حيث دعا فيه الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، فى كلمة مسجلة المشاركين إلى تعزيز قدراتهم العلمية، وتوظيف معارفهم في تطوير حلول ذات أثر ملموس على مجتمعاتهم، مبرزا أن تعزيز المهارات التطبيقية في مجال علوم الفضاء يمكن الشباب من تحويل المعارف إلى إنجازات عملية، مما يعزز الإبداع والعمل الجماعي ومهارات حل المشكلات اللازمة لسوق العمل المستقبلي.

واستعرض المدير العام للإيسيسكو جهود المنظمة من أجل تعزيز تكافؤ الفرص في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وبناء قدرات الشباب في دول العالم الإسلامي للمساهمة في التقدم العلمي وتحقيق التنمية المستدامة.

ويتضمن برنامج الورشة التدريبية تلقي المشاركين تدريبا عمليا مكثفا على كيفية تصميم وتجميع وبرمجة وإطلاق الأقمار الصناعية التعليمية المصغرة، عبر توظيف وحدات التحكم الدقيقة، وأجهزة الاستشعار، والكاميرات، والمحطات الأرضية، لإطلاق أقمار صناعية مصغرة.