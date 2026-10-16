جامعة جنوب الوادي الأهلية تبحث آفاق التعاون المشترك مع وفد "اتحاد بشبابها"

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بحث رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية الدكتور عباس منصور، مع وفد «اتحاد بشبابها» سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، واستعراض عدد من الفرص والمقترحات لتنفيذ مبادرات وأنشطة طلابية متنوعة تهدف إلى تنمية مهارات طلاب الجامعة وصقل قدراتهم، فضلاً عن تعزيز مشاركتهم الفعالة في الأنشطة الشبابية المختلفة.

جاء ذلك خلال استقباله وفد «اتحاد بشبابها» بمحافظة قنا برئاسة يوسف الهواري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد بالمحافظة، اليوم الجمعة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه رئيساً للجامعة.

ورحّب الدكتور عباس منصور بزيارة وفد الاتحاد، معربًا عن خالص تقديره لدور الشباب واهتمامه البالغ بالأفكار والمبادرات البناءة التي تخدم المجتمع الجامعي وتسهم في بناء وتطوير قدرات الطلاب.

مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على مد جسور التعاون مع كافة المؤسسات والكيانات الشبابية بما يحقق مصلحة الطلاب ويدعم مسيرة التنمية.

من جهته، أعرب يوسف الهواري، رئيس مجلس إدارة اتحاد «بشبابها» بمحافظة قنا، عن تقديره لحسن الاستقبال.

وأشاد بدور جامعة جنوب الوادي الأهلية في دعم الأنشطة الطلابية وتهيئة بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار، مؤكدًا تطلع الاتحاد إلى تعزيز التعاون مع الجامعة خلال الفترة المقبلة