برلماني: الناس كلها عندها مشاكل في العدادات الكودية..ووزير الكهرباء لا يرد

انتقد أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، عدم الرد على أزمة العدادات الكودية، مؤكدًا أن المواطنين يواجهون مشكلات كبيرة بسببها، في ظل عدم وجود حلول واضحة للأزمة.

وقال السنجيدي، خلال برنامج «الحكاية» عبر قناة MBC مصر: «الناس كلها عندها مشاكل في العدادات الكودية، ورئيس الشركة القابضة قال: أنا معنديش قرار، وعشان كده طلبنا من السيد وزير الكهرباء إنه ييجي عشان نناقشه، لكن وزير الكهرباء مجاش ولا رد».

وأضاف: «الناس عندها أزمة كبيرة جدًا، والناس بتقولي: خد الـ600 جنيه بتوع تكافل وكرامة ووريني هتصرف إزاي على الكهرباء، وعشان كده بنقول الحكومة كفاية عليها كده».