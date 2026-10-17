قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إن كيدهن عظيم .. دور المرأة الجليدية في إقالة كاتي زكريا من البيت الأبيض
آيات أباظة تكشف أصعب لحظات رحلتها مع السرطان: بكيت كثيرا وصبرت على المحنة .. تعرضت لـ صدمة قاسية عند انتقال المرض إلى مكان آخر عقب جراحة
أفضل دعاء الفجر للرزق المستجاب وجلب المال والبركة وتيسير الأمور
فضل قراءة سورة الملك قبل النوم كل ليلة.. هل تنجي من عذاب القبر؟
هدية ضخمة للشباب.. عام كامل من الذكاء الاصطناعي مجانًا لطلاب جامعات مصر
محافظ البحر الأحمر يتفقد مشروعات بالغردقة ويوجه بسرعة تخطيط أرض ورش الحرفيين
اللي عمله لمصر محدش يقدر يعمله.. تركي آل الشيخ يشيد بالرئيس السيسي
كان طالبا بالمدرسة .. تفاصيل مثيرة عن مطلق النار على فصل دراسي بأمريكا
اليمن .. التحالف يعلن تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في صعدة
تهديدات أمنية.. بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى السعودية
مئات الجنود البريطانيين يتوجهون إلى بولندا .. ماذا يحدث ؟
يؤلف قلوب الناس.. فضل دعاء المسلم لأخيه بالخير والبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يتفقد مشروعات بالغردقة ويوجه بسرعة تخطيط أرض ورش الحرفيين

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أجرى الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، جولة تفقدية بعدد من المواقع بمدينة الغردقة، لمتابعة المشروعات العمرانية القائمة ومعاينة الأراضي المقترحة لإقامة ورش الحرفيين، والوقوف على معدلات تنفيذ الأعمال واحتياجات المناطق الجديدة من الخدمات الأساسية.

رافق محافظ البحر الأحمر خلال الجولة السكرتير العام للمحافظة، ورئيس حي جنوب الغردقة، ومدير مكتب المحافظ، ومدير مديرية الإسكان، ومدير التخطيط العمراني بالديوان العام.

وشملت الجولة معاينة الأرض المقترحة لإقامة ورش الحرفيين، إلى جانب تفقد سوق الجملة، والموقع المخصص لإقامة مأوى للكلاب الضالة، وعدد من مواقع المشروعات السكنية، من بينها المشروع الجاري تنفيذ 20 عمارة به، وموقع المشروع العمراني الذي يضم 21 عمارة، فضلًا عن العمارات الجاري بناؤها بشارع الاستاد.

ووجّه محافظ البحر الأحمر بسرعة الانتهاء من أعمال تخطيط الأرض المخصصة لإقامة ورش الحرفيين، بما يسهم في دفع خطوات تنفيذ المشروع وتنظيم الأنشطة الحرفية داخل المدينة.

كما أكد أهمية مراعاة احتياجات المواطنين عند تخطيط وتنفيذ المشروعات العمرانية الجديدة، والعمل على توفير الخدمات الأساسية بالتوازي مع إنشاء الوحدات السكنية، وفي مقدمتها المدارس والوحدات الصحية ومكاتب البريد، إلى جانب الخدمات والمرافق الضرورية، بما يضمن توفير بيئة سكنية متكاملة تستجيب لاحتياجات السكان الحالية والمستقبلية.

البحر الاحمر الغردقة محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سداد فاتورة الغاز

قبل الغرامة.. موعد انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026

سعر الذهب

1100 جنيه في يوم.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الأمطار الغزيرة

الطقس غدًا في مصر.. هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الغزيرة

التوقيت الشتوي

الساعة هتتغير يوم جمعة.. 60 دقيقة إلى الخلف لبدء التوقيت الشتوي هذا الموعد

3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة

تحذيرات عاجلة وتحديثات شاملة.. 3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة للعملاء

جدول العطلات الرسمية المتبقية

إجازات الربع الأخير 2026.. جدول العطلات الرسمية المتبقية في مصر قبل نهاية العام

سفارة مصر في هولندا

الخارجية الهولندية تكشف لـ صدى البلد عن موقفها بشأن اعتقال أحمد ناصر و حظر الإخوان

الحاخام الإسرائيلي دوف ليئور

لا يمثل جريمة.. حاخام إسرائيلي: سرقة الزيتون الفلسطيني فريضة لاحتلال الأرض

ترشيحاتنا

جزويت الإسكندرية

جزويت الإسكندرية يقدم العرض المسرحي "الاستعراض".. الأربعاء المقبل

ياسمينا العبد وتامر حسني يقدمان «اتنين مجانين».. الأغنية الدعائية لفيلم «ولا كان عالبال»

الأغنية الدعائية لفيلم ولا كان عالبال.. ياسمينا العبد وتامر حسني يقدمان اتنين مجانين

بحضور ليلى علوي وإلهام شاهين.. عرض الفيلم الفلسطيني البارح العين ما نامت

مهرجان الجونة| عرض الفيلم الفلسطيني «البارح العين ما نامت» بحضور ليلى علوي وإلهام شاهين

بالصور

بتاكلي قليل وبطنك منفوخة طول اليوم؟ اعرفي السبب

بطنك بتنتفخ رغم إنك مش بتاكلي كتير؟ 6 أسباب محتملة
بطنك بتنتفخ رغم إنك مش بتاكلي كتير؟ 6 أسباب محتملة
بطنك بتنتفخ رغم إنك مش بتاكلي كتير؟ 6 أسباب محتملة

تنميل إيدك يتكرر كل يوم؟.. علامات تكشف السبب وطرق العلاج

تنميل إيدك بيتكرر كل يوم؟ علامات تكشف السبب
تنميل إيدك بيتكرر كل يوم؟ علامات تكشف السبب
تنميل إيدك بيتكرر كل يوم؟ علامات تكشف السبب

ليه بعض الناس بتنسحب من العلاقات فجأة؟.. اعرف التفسير النفسي

ليه بعض الناس بتنسحب من العلاقات فجأة؟
ليه بعض الناس بتنسحب من العلاقات فجأة؟
ليه بعض الناس بتنسحب من العلاقات فجأة؟

ابنك مش بيركز في المذاكرة؟.. أخطاء شائعة تشتت انتباهه.. كيف تساعدين طفلك على التفوق و حب الدراسة

ابنك مش بيركز في المذاكرة؟ أخطاء شائعة بتشتت انتباهه
ابنك مش بيركز في المذاكرة؟ أخطاء شائعة بتشتت انتباهه
ابنك مش بيركز في المذاكرة؟ أخطاء شائعة بتشتت انتباهه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد