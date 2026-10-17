محافظ البحر الأحمر يتفقد مشروعات بالغردقة ويوجه بسرعة تخطيط أرض ورش الحرفيين

أجرى الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، جولة تفقدية بعدد من المواقع بمدينة الغردقة، لمتابعة المشروعات العمرانية القائمة ومعاينة الأراضي المقترحة لإقامة ورش الحرفيين، والوقوف على معدلات تنفيذ الأعمال واحتياجات المناطق الجديدة من الخدمات الأساسية.

رافق محافظ البحر الأحمر خلال الجولة السكرتير العام للمحافظة، ورئيس حي جنوب الغردقة، ومدير مكتب المحافظ، ومدير مديرية الإسكان، ومدير التخطيط العمراني بالديوان العام.

وشملت الجولة معاينة الأرض المقترحة لإقامة ورش الحرفيين، إلى جانب تفقد سوق الجملة، والموقع المخصص لإقامة مأوى للكلاب الضالة، وعدد من مواقع المشروعات السكنية، من بينها المشروع الجاري تنفيذ 20 عمارة به، وموقع المشروع العمراني الذي يضم 21 عمارة، فضلًا عن العمارات الجاري بناؤها بشارع الاستاد.

ووجّه محافظ البحر الأحمر بسرعة الانتهاء من أعمال تخطيط الأرض المخصصة لإقامة ورش الحرفيين، بما يسهم في دفع خطوات تنفيذ المشروع وتنظيم الأنشطة الحرفية داخل المدينة.

كما أكد أهمية مراعاة احتياجات المواطنين عند تخطيط وتنفيذ المشروعات العمرانية الجديدة، والعمل على توفير الخدمات الأساسية بالتوازي مع إنشاء الوحدات السكنية، وفي مقدمتها المدارس والوحدات الصحية ومكاتب البريد، إلى جانب الخدمات والمرافق الضرورية، بما يضمن توفير بيئة سكنية متكاملة تستجيب لاحتياجات السكان الحالية والمستقبلية.