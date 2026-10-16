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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"بيتكوين" ترتد فوق 80 ألف دولار مع انتعاش الأسهم الآسيوية

بيتكوين
بيتكوين
أ ش أ

ارتفعت قيمة عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 1.3%؛ لتقترب من مستوى 82 ألف دولار  اليوم الجمعة في آسيا، بعدما سارع المشترون إلى اقتناص فرصة هبوط مؤقت دون 80 ألف دولار، بالتزامن مع تعافي أسهم شركات الرقائق الإلكترونية الآسيوية من موجة التراجع الحادة.

وذكرت منصة "كوين ديسك" المتخصصة في أخبار العملات المشفرة أن عملة "زد كاش" كانت الأفضل أداءً بين العملات الرقمية الكبرى، إذ قفزت بنسبة 8% لتصل إلى نحو 1190 دولارًا. كما ارتفعت عملات سولانا وإيثريوم وريبل وترون بنحو 1% لكل منها، بينما لم تشهد عملة باينانس كوين تغيرًا يُذكر.

واستمر هبوط بيتكوين دون مستوى 80 ألف دولار نحو ساعتين فقط. فقد أدى التراجع أمس إلى انخفاضها لنحو 79800 دولار، وعادت إلى التداول قرب 82500 دولار خلال ساعتين، وحافظت على التداول فوق مستوى 81 ألف دولار طوال الجلسة الآسيوية.

وامتد الإقبال على شراء الأصول عند انخفاض أسعارها إلى أسواق الأسهم، إذ ارتفع مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 1.3%.

كما ارتفعت أسهم شركتي سامسونج إلكترونيكس وإس كيه هاينكس بأكثر من 2% لكل منهما، فيما قفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنحو 3%، بعدما أغلق يوم الخميس عند أدنى مستوى له منذ أبريل.

وفي المقابل، خالفت أسهم شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات الاتجاه الصاعد، إذ تراجعت رغم صدور توقعات إيجابية للشركة، في ظل استمرار المخاوف بشأن الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

عملة بيتكوين آسيا الأصول

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