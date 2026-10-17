سفير مصر في مالابو يؤكد حرص القيادة السياسية على دعم الأشقاء في غينيا الإستوائية

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أكد سفير مصر في مالابو السفير أحمد فريد، خلال لقائه مع "تيودورو نجويما أوبيانج مانجوي" نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، حرص القيادة السياسية في مصر على دعم الأشقاء في غينيا الاستوائية وما يتصل بذلك من نقل للخبرات والمعرفة والمساعدة التقنية.

من جانبه، عبر نائب الرئيس عن سعادته بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين مصر وغينيا الاستوائية.

كما جرت خلال اللقاء مناقشة زيارة الرئيس الغيني "تيودورو نجيما مباسوجو" لمصر لمشاركته في قمة منتصف العام للاتحاد الإفريقي واللقاء مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتناول اللقاء مخرجات النسخة الأولى من اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين.

وفي السياق؛ هنأ نائب الرئيس الحكومة المصرية على التنظيم الناجح لمنتدى العلمين أفريقيا للأعمال وقمة منتصف العام للاتحاد الإفريقي

كما أعرب عن تقديره لكرم الضيافة والاهتمام اللذين حظي بهما رئيس الجمهورية والسيدة الأولى خلال زياراتهما لمختلف المواقع المهمة في مصر.

وتناول الجانبان ملف العاصمة الإكواتورية الجديدة "لاباز" والتي يتم بنائها حالياً في الجزء القاري من الدولة، حيث أشار نائب الرئيس إلى تطلعه للعمل مع مصر للاستفادة من خبراتها في مجالات البنية التحتية والطرق والطاقة وإدارة المدن.

كما أكد رغبته في استقدام الشركات المصرية لبناء وتطوير العاصمة الجديدة مشيداً في الوقت ذاته بالتجربة المصرية في بناء العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي السياق، أعرب السفير عن تطلعه للمشاركة الفعالة للشركات المصرية في بناء وتطوير العاصمة الإكواتورية الجديدة "لاباز" وزيادة عدد الشركات المصرية العاملة في غينيا الاستوائية.