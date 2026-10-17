العراق: تطوير حقول كركوك الأربعة يرفع الإنتاج إلى 450 ألف برميل يومياً

أكد وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، أن مشروع تطوير حقول كركوك الأربعة بالشراكة مع شركة بريتش بتروليوم (BP) البريطانية يستهدف الوصول بالإنتاج النفطي إلى 450 ألف برميل يومياً وتوفير 500 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، كاشفاً عن مفاوضات مع ثلاث شركات نفطية أمريكية عالمية للوصول إلى مرحلة التعاقد النهائي.

وقال خضير - في تصريح له اليوم /الجمعة/ أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) -: إن "وزارة النفط لديها استراتيجية طموح للسنوات المقبلة، تنسجم مع خطط الحكومة لزيادة الطاقات الإنتاجية من النفط والغاز، مع التركيز على إنهاء ملف الغاز المحروق وتوفير كميات إضافية من الغاز لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين احتياجات الطاقة.

وأضاف أن مشروع تطوير حقول كركوك الأربعة مع شركة بريتش بتروليوم (BP) يعد من المشاريع المهمة، إذ جرى توقيع العقد وتفعيله، وانتقال العمليات من شركتي نفط الشمال وغاز الشمال إلى هيئة التشغيل المشتركة في الحقول الأربعة.

وأوضح أن المشروع يستهدف الوصول بالإنتاج النفطي إلى نحو 450 ألف برميل يومياً، فضلاً عن توفير 500 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، ضمن خطة الحكومة لزيادة الإنتاج وتطوير القطاع النفطي والغازي.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن أهدافاً أخرى بالتوازي مع زيادة الإنتاج، أبرزها تدريب الكوادر الهندسية والفنية والإدارية والتدقيقية والمالية، وتهيئتها لتحقيق الإدارة المثلى للنفط والغاز في مختلف الحقول العراقية.

وكان وزير النفط العراقي قد أكد في بيان اليوم أن العمل مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية في تطوير حقول كركوك الأربعة يرسل رسالة بأن البيئة الاستثمارية في العراق آمنة ومستقرة وجاذبة للشركات العالمية.