زد يتعادل مع عزام يونايتد التنزاني 1-1 في الكونفدرالية الإفريقية

تعادل فريق زد مع ضيفه عزام يونايتد التنزاني بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الجمعة/ على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
تقدم زد بهدف في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول عبر لاعبه محمود نبيل، ثم أدرك فريق عزام التنزاني التعادل بهدف في الدقيقة 59 سجله لاعبه لوساجو.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 24 أكتوبر الجاري في تنزانيا، لحسم هوية الفريق المتأهل لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية.
ويحتاج زد للفوز على عزام في لقاء الإياب أو التعادل بنتيجة 2-2 أو أكثر، لضمان بلوغ دور المجموعات، فيما يكفي الفريق التنزاني التعادل السلبي.