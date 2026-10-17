أخبار الوادي الجديد | المحافظ تكرّم لاعب حصده 3 ميداليات أفريقية.. ومصرع طفلة صعقًا بالكهرباء

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

تقديرًا لإنجازه الرياضي المتميز..

محافظ الوادي الجديد تكرّم لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لحصده 3 ميداليات فضية أفريقية

كرّمت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم، اللاعب إبراهيم أحمد عبد الوهاب، لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة، تقديرًا لإنجازه الرياضي المتميز بحصده ثلاث ميداليات فضية خلال مشاركته في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال للشباب والناشئين بالجزائر، بحضور السيد عدلى أبوعقيل سكرتير عام المحافظة ، والنائب المهندس أحمد أيوب ، عضو مجلس الشيوخ بالمحافظة ، و جهاد متولى، رئيس المركز ، و محمد فكري، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأشادت المحافظ بهذا الإنجاز المشرف، مؤكدةً حرص المحافظة على دعم المواهب الرياضية الواعدة ورعاية الأبطال، بما يسهم في صقل قدراتهم وتعزيز حضورهم في المنافسات القارية والدولية؛ متمنيةً للاعب مواصلة التفوق وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية المشرفة في البطولات المقبلة.

يُذكر أن اللاعب حصد الميداليات الفضية الثلاث في منافسات الخطف والكلين والنتر والمجموع، ضمن فئة تحت 17 سنة، بوزن 60 كجم، ليؤكد ما يتمتع به ابناء المحافظة من قدرات على المنافسة فى مختلف الرياضات، والاداء المشرف للاعب وصولا إلى منصات التتويج القارية.

مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء داخل منزلها في الوادي الجديد

لقيت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات مصرعها، إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزل أسرتها بقرية الشيخ مرزوق التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الفرافرة وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء داخل منزلها في الوادي الجديد

وتعود تفاصيل الواقعة، وفقًا للمعلومات الأولية، إلى تعرض الطفلة حبيبة فتحي إبراهيم خالد لصعق كهربائي خلال ملامستها فيشة ثلاجة داخل منزل أسرتها، ما أسفر عن وفاتها.

وعلى الفور جرى نقل جثمان الطفلة إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف ملابسات الحادث.

بعد وفاته منذ 5 أيام.. التصريح بدفن جثمان مسن عُثر عليه داخل شقته بالوادي الجديد

صرحت جهات التحقيق بالوادي الجديد بدفن جثمان مسن عُثر عليه متوفى داخل شقته السكنية بحي الزهور بمدينة الخارجة، بعد وفاته منذ نحو 5 أيام.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما لاحظ الأهالي انبعاث رائحة غريبة من إحدى الشقق السكنية بالطابق الرابع، ما دفعهم إلى إبلاغ الجهات المختصة، التي انتقلت إلى مكان البلاغ، حيث عُثر على جثمان حسن. يوسف، 62 عامًا، صاحب الشقة، الذي كان يقيم بمفرده.

وعلى الفور جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وصرحت بدفن الجثمان صباح اليوم.