في ذكرى وفاة عبدالحليم محمود.. محطات من حياة شيخ الأزهر صاحب بشارة النصر

يحل علينا اليوم السبت ذكرى وفاة الشيخ عبد الحليم محمود ، فهو العالم الأزهري وشيخ الأزهر السابق صاحب المواقف الشجاعة.. تولى الشيخ عبد الحليم محمود مشيخة الأزهر في ظروف بالغة الحرج.

تولى الشيخ عبد الحليم محمود، مشيخة الأزهر، ونجح في إنجاز العديد من المهام الصعبة، فأعاد هيبة مشيخة الأزهر وتوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية.

مولد الشيخ عبد الحليم محمود

ولد الشيخ في 2 جمادى الأولى 1328هـ، 12 مايو 1910م، بعزبة أبو أحمد قرية السلام مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ونشأ في أسرة كريمة مشهورة بالصلاح والتقوى، وكان أبوه ممن تعلم بالأزهر لكنه لم يكمل دراسته فيه.

حفظ القرآن الكريم ثم التحق بالأزهر سنة 1923م، حصل على العالمية سنة 1351 هـ / 1932م ثم سافر إلى فرنسا على نفقته الخاصة لاستكمال تعليمه العالي، حيث حصل على الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية عن الحارث المحاسبي سنة 1359 هـ / 1940م.

وبعد عودته عمل مدرسا لعلم النفس بكلية اللغة العربية بكليات الأزهر ثم عميدا لكلية أصول الدين سنة 1384 هـ / 1964م وعضوا ثم أمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية فنهض به وأعاد تنظيمه ، ثم عين وكيلا للأزهر سنة 1390 هـ / 1970م فوزيرا للأوقاف وشئون الأزهر.

وللشيخ الراحل أكثر من 60 مؤلفا في التصوف والفلسفة، بعضها بالفرنسية، من أشهر كتبه: "أوروبا والإسلام"، و"التوحيد الخالص " و"الإسلام والعقل"، و"أسرار العبادات في الإسلام"، و"التفكير الفلسفي في الإسلام"، و"القرآن والنبي"، و"المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبو الحسن الشاذلي".

التوسع في المعاهد الأزهرية

تولى الشيخ عبد الحليم محمود مشيخة الأزهر ، في وقت اشتدت فيه الحاجة لإقامة قاعدة عريضة من المعاهد الدينية التي تقلص عددها وعجزت عن إمداد جامعة الأزهر بكلياتها العشرين بأعداد كافية من الطلاب، وهو الأمر الذي جعل جامعة الأزهر تستقبل أعدادا كبيرة من حملة الثانوية العامة بالمدارس، وهم لا يتزودون بثقافة دينية وعربية تؤهلهم أن يكونوا حماة الإسلام.

وأدرك الشيخ وقتها خطورة هذا الموقف فجاب القرى والمدن يدعو الناس للتبرع لإنشاء المعاهد الدينية، فلبى الناس دعوته وأقبلوا عليه متبرعين، ولم تكن ميزانية الأزهر تسمح بتحقيق آمال الشيخ في التوسع في التعليم الأزهري، فكفاه الناس مؤونة ذلك، وكان لصِلاته العميقة بالحكام وذوي النفوذ والتأثير وثقة الناس فيه أثر في تحقيق ما يصبو إليه، فزادت المعاهد في عهده على نحو لم يعرفه الأزهر من قبل.

وكان عدد المعاهد الأزهرية، حينها حوالى 50 معهدا أزهريا على مستوى الجمهورية، وأصبح الآن حوالى 11 ألفا ويعود الفضل له .

كان الشيخ عبد الحليم محمود يستشعر أنه إمام المسلمين في كل أنحاء العالم، وأنه مسئول عن قضاياهم، وكان هؤلاء ينظرون إليه نظرة تقدير وإعجاب، فهم يعتبرونه رمز الإسلام وزعيم المسلمين الروحي، ولهذا كان يخفق قلب الإمام لكل مشكلة تحدث في العالم الإسلامي، ويتجاوب مع كل أزمة تلمّ ببلد إسلامي.

فقد أصدر بيانا بشأن الأحداث الدامية والحرب الأهلية في لبنان، دعا الأطراف المتنازعة من المسلمين والمسيحيين إلى التوقف عن إراقة الدماء وتخريب معالم الحياة، وأهاب بزعماء العرب والمسلمين إلى المسارعة في معاونة لبنان على الخروج من أزمته، وفاء بحق الإسلام وحق الأخوة الوطنية والإنسانية، وقياما ببعض تبعات الزعامة والقيادة التي هي أمانة الله في أعناقهم.

لم يكتف الشيخ بذلك بل أرسل برقية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية يناشده العمل بحسم وعزم على وقف النزيف الدموي الذي أسالته المؤامرات المعادية على أرض لبنان.

وقال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الإمام عبد الحليم محمود شيخ الإسلام والإمام الأكبر الراحل، رزقه الله سبحانه وتعالى نفسا هادئة وعقلا ذكيا ومتوقدا فى الذكاء وصفاء قلبيا عجيبا.

وأضاف “ جمعة”، خلال لقائه ببرنامج "مصر أرض المجددين"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة ON E، أن الإمام عبد الحليم محمود، تمت توليته كثيرا من المناصب والله وفقه بالكثير من الحركات، وذهب إلى العاصمة الفرنسية باريس وحصل على الدكتوراه من جامعة السوربون وأتقن اللغة الفرنسية.

وتابع مفتي الجمهورية السابق: "عندما عاد الإمام عبد الحليم محمود تولى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية ووزيرا الأوقاف ثم مشيخة الأزهر، وفق الله سبحانه وتعالى هذا الرجل والكيان والقامة المهمة في شخصيته عقليا ونفسيا ووفقه في الحياة الدنيا وكان عالما بمعنى الكلمة، حيث يؤلف ويبحث ويدرس، فمن هنا هذه الشخصية هي التي نتحدث عن مشروعها التجديدى".

وكان الشيخ عبدالحليم محمود علامة للزهد والورع لم يغفل دوره الوطني في أن يكون أيضا من أبرز أسباب النصر في حرب السادس من أكتوبر لعام 1973، وحملت خطبه الرنانة والحماسية خلاف رؤيته المنامية للرسول صلى الله عليه وسلم بشارات وفرحة لمصر والعالم العربي والإسلامي على حد سواء.

وفاة الشيخ عبد الحليم محمود

توفي الشيخ عبد الحليم محمود، شيخ الأزهر الأسبق، صباح يوم الثلاثاء الموافق (15 ذو القعدة 1397 هـ / 17 أكتوبر 1978م).

وشعر الإمام عبد الحليم محمود بآلام شديدة بعد عودته من الأراضي المقدسة فأجرى عملية جراحية لقي الله بعدها في صبيحة يوم الثلاثاء الموافق (15 ذو القعدة 1397 هـ، 17 أكتوبر 1978م) تاركا ذكرى طيبة ونموذجا لما يجب أن يكون عليه شيخ الأزهر.