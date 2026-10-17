كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن موقف نادي زد من انتقال الثنائي محمد حسين وطارق علاء إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

زد يصدم الأهلي بشأن ضم محمد حسين وطارق علاء في يناير

وأكد المصدر أن مسئولي نادي زد أبلغوا الأهلي بصعوبة التفريط في أي من اللاعبين خلال يناير المقبل، بناءً على رغبة محمد شوقي، المدير الفني للفريق، في استمرار الثنائي ضمن صفوف الفريق، في ظل ارتباطات زد خلال الموسم الجاري ومشاركته في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي تفهمت موقف نادي زد، في ظل تمسك الجهاز الفني باستمرار اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، وقررت تأجيل التحرك الرسمي لحسم الصفقة إلى نهاية الموسم الجاري.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يدرس التفاوض مع إدارة زد لضم أحد اللاعبين، محمد حسين أو طارق علاء، عقب انتهاء مشاركة الفريق في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بما يمنح النادي فرصة أكبر للتفاوض على إتمام الصفقة دون التأثير على حسابات زد الفنية خلال الموسم الحالي.