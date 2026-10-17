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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى رحيل ممدوح وافي.. من خشبة المسرح إلى شاشة السينما

ممدوح وافي
ممدوح وافي
أ ش أ

 في ذكرى رحيل الفنان ممدوح وافي، يستعيد الجمهور مسيرته، الذي استطاع بأدائه المميز وأدواره المتنوعة، أن يترك بصمة خاصة في المسرح والسينما والتلفزيون، وأن يحتفظ بمكانة لدى المشاهدين، ارتبطت أيضًا بصداقته الوثيقة بالفنان الراحل أحمد زكي، التي امتدت لسنوات طويلة.

وُلد ممدوح محمد علي وافي عام 1951 بقرية المندرة في محافظة الفيوم، وبدأ حياته المهنية بالعمل في أحد البنوك الحكومية، قبل أن يدفعه شغفه بالفن إلى الاتجاه نحو التمثيل والالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية لصقل موهبته.

بدأ وافي مسيرته الفنية على خشبة المسرح عام 1979، وشارك في عدد من العروض التي أسهمت في اكتساب خبرة فنية متنوعة، ومكّنته من التواصل المباشر مع الجمهور.

ومن أبرز أعماله المسرحية "حمري جمري"، "هي والتلامذة"، "حضرات السادة العيال"، "تزوير في أوراق عاطفية"، "بندق بيه"، التي شارك فيها إلى جانب الفنان محمد عوض، مجسدًا شخصية "عباس"، كما شارك في مسرحية "الورثة" مع الفنانين نجاح الموجي وسيد زيان، وقدم أدوارًا إلى جانب الفنان محمد صبحي، من بينها مشاركته في مسرحية "الهمجي".. بينما كانت مسرحية "الصعلوك يربح المليون" آخر أعماله المسرحية.

وعلى صعيد السينما، بدأت مشاركاته في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، إذ شارك في فيلم "الاحتياط واجب" عام 1983، قبل أن يحقق انطلاقته السينمائية الحقيقية عام 1985 من خلال فيلم "الإنس والجن".. وتوالت بعد ذلك مشاركاته السينمائية، التي تنوعت بين الأدوار الكوميدية والدرامية.

ومن أعماله السينمائية: "القلب وما يعشق"، "رحلة مشبوهة"، "بلاغ ضد امرأة"، "محامي تحت التمرين"، "الأوباش"، "أحضان الخوف".

وفي التلفزيون.. شارك وافي في عدد من المسلسلات، من بينها "السيرة الهلالية"، "قط وفار"، "حارة المحروسة"، "الزوجة أول من يعلم"، "رجل من زمن العولمة"، "سنبل بعد المليون"، إلى جانب مسلسلي "عودة البدوي"، و"لؤلؤ وأصداف".

وارتبط اسم وافي بشخصية "فؤاد البخيل" في المسلسل الكوميدي "يوميات ونيس"، حيث جسّد دور زوج "حريصة" ابنة عم "ونيس" الشخصية التي أداها الفنان محمد صبحي، كما شارك في مسلسل "عائلة الحاج متولي"، مؤديًا دور زوج حماة شخصية "الحاج متولي" التي جسدها الفنان الراحل نور الشريف.

وجمعت وافي بالفنان أحمد زكي صداقة قوية بدأت خلال دراستهما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتوطدت بإقامتهما معًا في شقة واحدة.. واستمرت هذه الصداقة على مدار سنوات، وشهدت تعاونًا فنيًا بينهما في عدد من الأفلام، من بينها "البيضة والحجر"، "زوجة رجل مهم"، "الإمبراطور"، "استاكوزا"، "أبو الدهب"، "سواق الهانم"، "مستر كاراتيه"، "ناصر 56"، حيث شارك وافي بأدوار مساندة إلى جانب أحمد زكي.

وعلى المستوى الشخصي.. تزوج ممدوح وافي من خارج الوسط الفني، وأنجب ثلاثة أبناء هم نورا وهاني وياسمين، التي تعمل في مجال التمثيل.

ورحل الفنان ممدوح وافي في 17 أكتوبر عام 2004، عن عمر ناهز 53 عامًا، بعد معاناة مع مرض السرطان.

وعلى امتداد مسيرته، استطاع ممدوح وافي أن يترك حضورًا فنيًا من خلال أدواره المساندة والمتنوعة، وأن يحتفظ بمكانته في ذاكرة الجمهور، من خلال أعماله الفنية.


 

الفنان ممدوح وافي الجمهور لراحل أحمد زكي

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