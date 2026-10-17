مدير الأكاديمية العسكرية: تخرج أول دفعة من جيل جديد قادر على مواجهة التحديات

أكد اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، أن تخرج أول دفعة من الأكاديمية يمثل شعورًا مختلفًا وحلمًا يتحقق على أرض الواقع.. مشيرًا إلى أن هذه الدفعة تأتي تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة؛ بهدف إعداد جيل جديد قادر على استكمال مسيرة الأجيال السابقة ومواجهة التحديات المتزايدة.

وقال التركي - في لقاء خاص مع التليفزيون المصري قبيل الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة - "إن رسالة الأكاديمية تتمثل في تخريج ضابط مقاتل يتمتع بأعلى درجات الاحترافية والكفاءة العلمية، ويمتلك فكرًا إبداعيًا خلاقا يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة وتنفيذها على أرض الواقع، والتعامل مع مختلف المشكلات العملية التي قد تواجهه خلال خدمته بالقوات المسلحة".

وأضاف "أن الأكاديمية تستهدف مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي العالمي، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تخصصات القوات المسلحة، وتطوير منظومتي التدريب واستخدام المعدات المتطورة، بما يسهم في رفع مستوى الأداء العسكري وتعزيز قدرات الطلاب على التفكير المنطقي السليم".

وأوضح أن المناهج الدراسية تتضمن تزويد الطلاب بالأسس العلمية الحديثة التي تمكنهم من استيعاب نظريات القتال المعاصرة وتطبيقها عمليًا، فضلًا عن تأهيلهم للتعامل بكفاءة مع الأسلحة والمعدات المتطورة.

وأشار مدير الأكاديمية العسكرية إلى أن منظومة التعليم والتدريب تعتمد على إعداد نظام حياة متكامل للطلاب، يقوم على الانضباط والتركيز والاستعداد المستمر للمستقبل.. مؤكدًا أن الأكاديمية تحرص على إبعاد الطلاب عن المؤثرات الخارجية التي قد تشتت انتباههم، ومن بينها الهواتف المحمولة، بما يساعدهم على التركيز وتنظيم حياتهم اليومية.

وأكد أن الأكاديمية تعمل على إعداد عقل مدرب قادر على التفكير واتخاذ القرار، في بيئة منضبطة تحكمها الدقة والالتزام بالمواعيد، إلى جانب الاهتمام باللياقة البدنية والصحية من خلال تدريبات اللياقة والطوابير اليومية، وربط حياة الطالب بهدف واضح يسعى إلى تحقيقه، بما يتسق مع شعار الأكاديمية: "الواجب.. الشرف.. الوطن".

وشدد التركي على أن الأكاديمية ترسخ لدى الطلاب قيمة الواجب باعتباره التزامًا لا يقبل الإخلال، وأهمية الحفاظ على الشرف العسكري، إلى جانب غرس مفهوم الوطنية القائمة على العمل والعطاء.. مؤكدا أن أبناء الوطن جميعًا جنود عندما يتعرض الوطن للخطر.

وفيما يتعلق بالدعم المقدم للأكاديمية.. أكد أن القيادة السياسية توفر دعمًا مستمرًا لمنظومة التعليم والتدريب، من خلال الزيارات المتواصلة والتواصل المباشر مع الطلاب، مشيرًا إلى حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على لقاء الطلاب والحديث معهم، فضلًا عن توفير القيادة العامة للقوات المسلحة مختلف الاحتياجات اللازمة لدعم العملية التعليمية والتدريبية.

وكشف مدير الأكاديمية عن أن عملية اختيار الطلاب تخضع لمراحل دقيقة من الانتقاء والفرز، موضحًا أن أعداد المتقدمين تتراوح سنويًا بين 60 و80 ألف طالب، فيما يتم اختيار نحو 2000 طالب للكليات السبع، وفقًا لمعايير الاختيار المعتمدة، ثم إخضاعهم لمنظومة متكاملة من التعليم والتدريب والانضباط.

واختتم التركي حديثه بالتأكيد على أن إعداد القائد لا يقتصر على التحصيل العلمي أو التدريب العسكري فحسب، بل يشمل تنمية اللياقة البدنية والذهنية والفنية، وتعزيز القدرة على التحمل، ورعاية المواهب المختلفة لدى الطلاب، مشددًا على أن الالتزام الأخلاقي يمثل أحد أهم مقومات القيادة الناجحة.