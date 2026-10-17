الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية

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شهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية، وذلك بمقر الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الجديدة.

وحضر الاحتفال رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وبدأت فعاليات الاحتفال بعزف السلام الوطني الجمهوري فور وصول الرئيس السيسي إلى منصة الاحتفال، كما أدى حرس الشرف من الطلبة التحية العسكرية للرئيس السيسي وأعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارىء الشيخ يوسف هلال محمد.