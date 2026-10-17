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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كاف يدعو الأهلي لورشة عمل بشأن تقنية الفيديو قبل دور المجموعات بالكونفدرالية

شعار الكاف
شعار الكاف
عمرو مصطفى

 كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تلقي النادي دعوة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، للمشاركة في ورشة عمل يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، بمقر الاتحاد في القاهرة، استعدادًا لمنافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كاف يدعو الأهلي لورشة عمل بشأن تقنية الفيديو قبل دور المجموعات بالكونفدرالية

وأكد المصدر أن ورشة العمل تتعلق بشرح آليات تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، إلى جانب مناقشة كافة التفاصيل والإجراءات الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباريات دور المجموعات في البطولة الأفريقية.

وأوضح المصدر أن الدعوة الموجهة إلى الأهلي تأتي ضمن تحركات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتجهيز الأندية المشاركة في هذا الدور، حيث تشمل الدعوة جميع الفرق التي تتأهل إلى دور المجموعات، وليس النادي الأهلي وحده.

ومن المقرر أن تتناول ورشة العمل الجوانب المتعلقة باستخدام تقنية الفيديو خلال المباريات، بالإضافة إلى توضيح اللوائح والتعليمات التنظيمية والإدارية التي يتعين على الأندية الالتزام بها طوال منافسات دور المجموعات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات «كاف» لتنظيم المرحلة المقبلة من البطولة، والعمل على توحيد الإجراءات بين الأندية المشاركة، بما يضمن تطبيق اللوائح المعتمدة وتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بإدارة المباريات.

ويواصل الأهلي استعداداته للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية، وسط تطلعات للمنافسة على اللقب، في ظل سعي الجهاز الفني والإدارة لتجهيز الفريق على المستويين الفني والإداري قبل انطلاق دور المجموعات.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر اليوم السبت نظيره كيتارا الأوغندي في ذهاب دور ال 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الكاف الأهلي كأس الكونفدرالية الكونفدرالية دور المجموعات

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