القبض على المتهم بإتلاف سيارة شخص بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بإحداث تلفيات بسيارته عمداً حال توقفها بأحد الشوارع بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) وبسؤاله تضرر من أحد الأشخاص لقيامه بإحداث تلفيات بسيارته عمداً حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مالك محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار بتاريخ 5 أكتوبر الجارى لخلافات على أماكن إنتظار السيارة وأنه تم الصلح والتراضى فيما بينها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.