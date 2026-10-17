قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكثر من وسيلة.. كيف تستعلم عن مخالفات سيارتك 2026 في دقيقة واحدة؟
الأهلي وكيتارا الأوغندي بكأس الكونفدرالية.. الموعد وقنوات مجانية تذيع المباراة
مشارك من ذوي الاحتياجات في معرض تراثنا يقدم لرئيس الوزراء هدية تذكارية
محافظ الفيوم يزيل مبنى مخالفا بقرية تونس ويحيل المسؤولين عن ترخيصه للمحاكمة
بدلا من المؤبد.. تخفيف الحكم على المتهمة بخطف الصغيرة ندى للسجن 10 سنوات
تراجع ركائز النموذج الاجتماعي.. مظاهرات حاشدة وانتشار واسع للأمن في فرنسا
نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الجوية : تطوير برامج الطيران والمحاكيات وتأهيل الطلاب علميًا وعسكريًا لمواكبة المقاتلات الحديثة
يونيسف تكشف جرائم المحتلين: 60 ألف طفل في غزة فقدوا أحد والديهم أو كليهما
أمطار غزيرة وانخفاض بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة
الصناعة: مصر تقود تحالفًا أفريقيًا لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية
أمطار غزيرة تضرب هويما قبل مواجهة الأهلي وكيتارا الأوغندي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية.. ضبط 386 بطاقة تموينية بسبب الصرف الوهمي للخبز

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

 واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بقيادة المهندس ناصر العفيفي وكيل الوزارة، حملاتها المكثفة على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط المخالفات والتصدي لمحاولات التلاعب بالدعم.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية وإحكام السيطرة على منظومة الخبز المدعم.

حملات تموينية 

وأسفرت الحملات عن ضبط 386 بطاقة تموينية بأحد المخابز البلدية بمركز كفر الزيات، لرصد عمليات صرف وهمية دون إنتاج فعلي للخبز، إلى جانب ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم جرى تجميعه بغرض البيع بالسوق السوداء، فضلًا عن ضبط 2.75 طن دقيق مدعم في مخالفات تجميع وتصرف بعدد من المخابز، بإجمالي 3.25 طن دقيق مدعم، بما يعادل 65 شيكارة.

ردع مخالفين 

كما أسفرت الحملات عن تحرير نحو 140 مخالفة نقص وزن للخبز المدعم، و20 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و16 مخالفة لعدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب مخالفات تتعلق بالتوقف عن الإنتاج دون إذن، وعدم إعطاء بونات الصرف للمواطنين، وعدم توافر الموازين الصالحة للاستخدام، وعدم الالتزام بالاشتراطات المنظمة للتشغيل.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على المخابز والأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على ضرورة حماية الدعم ومنع أي تلاعب في منظومة الخبز، وضمان حصول المواطنين على حقوقهم كاملة وفقًا للأوزان والمواصفات المقررة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات تحسين خدمات ردع مخالفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاتي وترامب

أول تعليق من كاتي زكريا بعد إقالتها من البيت الأبيض

سعر الدولار

دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

الرئيس السيسي

بعد انتهاء مدة حكم الرئيس السيسي.. عمرو أديب يثير الجدل بمجموعة تساؤلات

الزواج

هل يجوز أن تزوج الفتاة نفسها بدون علم أهلها؟.. الإفتاء تحسم الجدل

ناصر منسي

موتوا بغيظكم.. هيثم فاروق: من يريد سقوط الزمالك يختزل انتصاراته في الحظ

الرئيس السيسي

اللي عمله لمصر محدش يقدر يعمله.. تركي آل الشيخ يشيد بالرئيس السيسي

مجلس النواب

رسوم الزواج والطلاق والمدارس والأندية.. تفاصيل تمويل صندوق دعم الأسرة المصرية

ترشيحاتنا

جوهر نبيل

وزير الشباب والرياضة يستقبل بطل العالم مصطفى حسين بمطار القاهرة عقب تتويجه بذهبية المصارعة الرومانية

الاهلي

قبل مواجهة الأهلي.. كل ما تريد معرفته عن كيتارا الأوغندي

أحمد سليمان

أي كلام وخلاص.. أحمد سليمان ينفعل على بدر رجب بسبب تحكيم القمة: اتظلمنا

بالصور

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بعد إثارتها الجدل بجمالها.. سعر خرافي لفستان مايان السيد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

454 ألف جنيه سعر فستان دينا الشربيني في افتتاح مهرجان الجونة.. شاهد

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

فستان مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها في مهرجان الجونة

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد