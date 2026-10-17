الغربية.. ضبط 386 بطاقة تموينية بسبب الصرف الوهمي للخبز

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بقيادة المهندس ناصر العفيفي وكيل الوزارة، حملاتها المكثفة على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط المخالفات والتصدي لمحاولات التلاعب بالدعم.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية وإحكام السيطرة على منظومة الخبز المدعم.

حملات تموينية

وأسفرت الحملات عن ضبط 386 بطاقة تموينية بأحد المخابز البلدية بمركز كفر الزيات، لرصد عمليات صرف وهمية دون إنتاج فعلي للخبز، إلى جانب ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم جرى تجميعه بغرض البيع بالسوق السوداء، فضلًا عن ضبط 2.75 طن دقيق مدعم في مخالفات تجميع وتصرف بعدد من المخابز، بإجمالي 3.25 طن دقيق مدعم، بما يعادل 65 شيكارة.

ردع مخالفين

كما أسفرت الحملات عن تحرير نحو 140 مخالفة نقص وزن للخبز المدعم، و20 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و16 مخالفة لعدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب مخالفات تتعلق بالتوقف عن الإنتاج دون إذن، وعدم إعطاء بونات الصرف للمواطنين، وعدم توافر الموازين الصالحة للاستخدام، وعدم الالتزام بالاشتراطات المنظمة للتشغيل.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على المخابز والأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على ضرورة حماية الدعم ومنع أي تلاعب في منظومة الخبز، وضمان حصول المواطنين على حقوقهم كاملة وفقًا للأوزان والمواصفات المقررة.