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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليلة متقلبة لناصر منسي.. احتفال غاضب وعقوبة مالية واعتذار للجهاز الفني

ناصر منسي
ناصر منسي
عمرو مصطفى

أثار ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حالة من الجدل عقب احتفاله بهدفه في شباك الجيش الرواندي، خلال مباراة ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض، بعدما أقدم اللاعب على خلع قميصه وإلقائه في اتجاه الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، في مشهد لفت الأنظار عقب تسجيل الهدف.

 احتفال ناصر منسي يكشف عن حالة من الغضب

جاء تصرف ناصر منسي في ظل الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، بسبب تراجع مستواه وظهوره بوزن زائد، إلى جانب الحديث عن عدم تقديمه المستوى المنتظر منه مع الفريق الأبيض، وهو ما أثار حالة من الغضب لدى اللاعب، انعكست على طريقة احتفاله بالهدف.

وحرص عدد من لاعبي الزمالك على احتواء الموقف سريعًا، والتوجه إلى ناصر منسي لتهدئته، في محاولة لإنهاء الأزمة داخل أرض الملعب ومنع تصاعد التوتر خلال الاحتفال.

 الزمالك يعاقب مهاجمه ماليًا

وعقب انتهاء المباراة، أعلن نادي الزمالك توقيع عقوبة مالية مغلظة على ناصر منسي، بسبب التصرف الذي صدر منه خلال الاحتفال بالهدف، في إطار حرص الإدارة والجهاز الفني على فرض الانضباط والالتزام داخل الفريق، وعدم السماح بأي تصرفات قد تثير الجدل أو تؤثر على استقرار المجموعة.

 ناصر منسي يعتذر ويتقبل العقوبة

من جانبه، قدم ناصر منسي اعتذاره إلى معتمد جمال والجهاز الفني وزملائه بالفريق، مؤكدًا عدم قصده الإساءة إلى أي شخص داخل النادي، كما أبدى تقبله للعقوبة المالية الموقعة عليه.

وتسعى إدارة الزمالك إلى احتواء الموقف سريعًا، للحفاظ على تركيز اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع ارتباط الفريق بمنافسات محلية وأفريقية مهمة، وحاجته إلى الاستقرار والانضباط من أجل مواصلة المنافسة على البطولات المحلية والإفريقية.

الزمالك ناصر منسي معتمد جمال الجيش الرواندي دوري ابطال افريقيا

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