41 عمارة سكنية وورش للحرفيين.. محافظ البحر الأحمر يتفقد مواقع المشروعات الجديدة بالغردقة

تفقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عددًا من مواقع المشروعات العمرانية بمدينة الغردقة، لمتابعة معدلات التنفيذ ومعاينة الأراضي المقترحة لإقامة ورش الحرفيين، موجّهًا بسرعة الانتهاء من أعمال تخطيط الأرض المخصصة للمشروع، مع ضرورة توفير الخدمات الأساسية بالمناطق السكنية الجديدة بالتوازي مع تنفيذ الوحدات.

وشملت الجولة معاينة الأرض المقترحة لإقامة ورش الحرفيين، وتفقد سوق الجملة والموقع المخصص لإقامة مأوى للكلاب الضالة، إلى جانب عدد من مواقع المشروعات السكنية الجاري تنفيذها بالمدينة.

متابعة المشروعات السكنية وأرض ورش الحرفيين

وتضمنت الجولة تفقد مشروع سكني يجري تنفيذ 20 عمارة به، وموقع مشروع آخر يضم 21 عمارة، فضلًا عن العمارات الجاري بناؤها بشارع الاستاد، للوقوف على معدلات تنفيذ الأعمال واحتياجات المواقع المختلفة.

ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من تخطيط الأرض المخصصة لإقامة ورش الحرفيين، بما يدعم استكمال خطوات تنفيذ المشروع ويسهم في تنظيم الأنشطة الحرفية داخل المدينة.

المدارس والوحدات الصحية ضمن تخطيط المناطق الجديدة

وأكد البرقي أهمية مراعاة احتياجات المواطنين عند تخطيط وتنفيذ المشروعات العمرانية، وعدم الاقتصار على إنشاء الوحدات السكنية، بل العمل على توفير الخدمات الأساسية بالتوازي مع تنفيذها.

وشدد على أهمية توفير المدارس والوحدات الصحية ومكاتب البريد، إلى جانب المرافق والخدمات الضرورية، بما يضمن إنشاء مناطق سكنية متكاملة تلبي احتياجات السكان الحالية والمستقبلية.

ورافق المحافظ خلال الجولة السكرتير العام للمحافظة، ورئيس حي جنوب الغردقة، ومدير مكتب المحافظ، ومدير مديرية الإسكان، ومدير التخطيط العمراني بالديوان العام.