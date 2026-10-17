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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: غلق 4 كيانات وهمية في القاهرة والجيزة والإسكندرية لترويجها شهادات طبية دون ترخيص

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
أ ش أ

أصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، قرارات بغلق 4 فروع لكيان وهمي بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، لمزاولتها أنشطة تعليمية وتدريبية دون ترخيص، والترويج لمنح شهادات دبلوم في عدد من التخصصات الطبية بالمخالفة للقواعد المنظمة للعملية التعليمية .

وأوضح بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، أن الكيان يحمل اسم «المركز العربي الأمريكي للتدريب والاستشارات»، وله أربعة فروع في مناطق فيصل والدقي بمحافظة الجيزة، والمعادي بمحافظة القاهرة، وسيدي بشر بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف البيان أن الكيان كان يروج لمنح شهادات دبلوم في تخصصات تشمل التمريض والتحاليل الطبية ومساعد الصيدلة والعناية المركزة وفني الأشعة، مدعيًا اعتمادها من جهات جامعية وإمكانية توثيقها من وزارة الخارجية، فضلًا عن الإعلان عن برامج تدريبية نظرية وعملية بالمركز وعدد من المستشفيات الحكومية والخاصة.

ووجّه الوزير باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومخاطبة محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الغلق، والتصدي لأي محاولات لاستئناف الأنشطة المخالفة.

كما وجّه بتكثيف جهود لجان الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، لملاحقة الكيانات الوهمية والمقار التي تمارس أنشطة تعليمية دون ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور، ومنعًا لاستغلالهم أو الإضرار بمستقبلهم التعليمي.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي والقائم بعمل رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن جهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مع تجديد التحذير للطلاب وأولياء الأمور من الانسياق وراء إعلانات هذه الكيانات.

من جانبه، قال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي تواصل رصد الإعلانات والأنشطة الدعائية للكيانات الوهمية على مدار الساعة، وإعداد تقارير دورية أسبوعية لقطاع التعليم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأضاف أن التنسيق المستمر مع وزارة العدل أسفر عن دعم لجان الضبطية القضائية بالوزارة وزيادة عدد أعضائها، بما يسهم في تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة وتعزيز جهود رصد الكيانات المخالفة ومواجهتها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة أعدت قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة في مصر لمرحلة التعليم الجامعي، تشمل برامج البكالوريوس والليسانس، إلى جانب قائمة سوداء بالكيانات الوهمية التي جرى ضبطها، ويتم تحديث القائمتين بصورة مستمرة بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية.

ودعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى التحقق من اعتماد المؤسسات التعليمية قبل الالتحاق بها، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وصفحاتها المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي، تجنبًا للوقوع ضحية للكيانات الوهمية.

الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير الثقافة كيان وهمي

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